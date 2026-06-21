Euskadi y el Estado aprueban este lunes el traspaso de Tráfico y Circulación de Vehículo Agrarios

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, durante la Comisión Mixta de Transferencias Administ - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos vasco y del Estado aprobarán este lunes en Madrid los acuerdos de traspaso a Euskadi de las competencias de Tráfico y Circulación de Vehículos y Seguros Agrarios.

La aprobación tendrá lugar a las 10.30 horas en la reunión de la Comisión Mixta de Tranferencias, que se celebrará en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y estará presidida por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y la secretaria de estado de Política Territorial, Miryam Álvarez.

Acompañarán a Ubarretxena, el consejero de Hacienda, Noel d'Anjou, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Respecto a la competencia de Tráfico y circulación de vehículos, se se trata de ampliar las competencias que el Gobierno Vasco gestiona desde la década de los 80. Entre otros aspectos, Euskadi reclamaba la expedición de permisos de circulación y la matriculación de vehículos o la organización de los exámenes de conducir o del personal examinador.

En materia de seguros agrarios, Euskadi cuenta con la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo económico. Sin embargo, la gestión de los seguros agrarios está centralizada en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), dependiente del Estado.

El Ejecutivo vasco abogaba por modificar la ley para que la Comunidad Autónoma Vasca asuma las funciones ENESA, aunque sin alterar el sistema estatal de seguros agrarios.