Euskadi estará este miércoles y viernes en aviso amarillo para la navegación por olas de más de 3 metros

Archivo - Oleaje en Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi estará este miércoles y el viernes en aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación por olas de más de 3 metros de altura, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Durante toda la jornada de este miércoles se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo para la navegación. Según el pronóstico, el viento soplará del oeste-noroeste con fuerza 6, aunque perderá fuerza por la tarde-noche y tenderá a oeste-suroeste con fuerza 3-4 a últimas horas.

Originará mar gruesa, por la noche bajará a marejadilla con áreas de marejada, y la altura de ola significante irá aumentando hasta superar los 3 metros a partir del mediodía y rondará los 3,5 metros al final. Las rachas de viento pueden rondar los 70-90 km/h por la mañana y primeras horas de la tarde en las zonas más expuestas del litoral.

En cuanto al viernes, el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación estará activado desde las 6.00 hasta las 24.00 horas. El viento soplará del oeste-noroeste con fuerza 6, disminuyendo por la tarde a 5-6, y originará mar gruesa, con áreas de fuerte marejada por la tarde.

La altura de ola significante irá subiendo de madrugada hasta superar los 3,5 metros y rondará los 4-5 metros a partir del mediodía. Las rachas de viento pueden rondar los 80-100 km/h durante la primera mitad del día en las zonas más expuestas del litoral.