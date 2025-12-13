Euskadi estudiará medidas para "amortiguar las pérdidas" tras la bajada de la cuota de captura de verdel en un 70%

Archivo - Pesca en el Cantábrico - H. BILBAO - EUROPA PRESS - Archivo

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha anunciado que "próximamente se convocarán reuniones para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas" en los sectores afectados por las reducciones establecidas por Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, especialmente el del verdel, para el que se ha determinado una reducción del 70% en la cuota de captura para el primer semestre de 2026.

Las medidas, ha avanzado el Gobierno vasco en un comunicado, podrían ser "paradas temporales, ajustes en determinados artes o flexibilizaciones en la gestión pesquera".

Según ha explicado, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea ha alcanzado esta madrugada en Bruselas un acuerdo político sobre las oportunidades de pesca para 2026. El pacto fija los límites de captura (TAC) y el esfuerzo pesquero en el Atlántico, Mar del Norte, Mediterráneo, Mar Negro y otras aguas "tomando como referencia el asesoramiento científico disponible y los objetivos de sostenibilidad de la Política Pesquera Común".

"El acuerdo tendrá un impacto desigual en la flota de Euskadi, con incrementos relevantes en algunas especies de gran valor comercial y reducciones significativas en otras, especialmente en el verdel", ha informado el Gobierno Vasco, que, a falta de un acuerdo definitivo entre los Estados ribereños del Atlántico nororiental, ha detallado que "se han establecido límites provisionales de captura para el primer semestre de 2026 con una reducción del 70% respecto a las cuotas actuales, conforme al asesoramiento científico".

Se trata de la "principal preocupación", han trasladado, para añadir que el acuerdo contempla reducciones para otras especies que afectan a la flota de altura vasca, como la merluza (-4,8%), el gallo (-20%), el abadejo (-13%), el lenguado (-1%) y el rape (entre el -1,3% y el -3%).

Barredo, que ha asistido al encuentro como coordinadora de las comunidades autónomas, ha valorado que el acuerdo es "especialmente duro" para el sector del verdel y que "va a afectar negativamente a las embarcaciones vascas especializadas en esta pesquería".

"Próximamente se convocarán reuniones con el Ministerio, las cofradías y las organizaciones representativas para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas, como paradas temporales, ajustes en determinados artes o flexibilizaciones en la gestión pesquera", han detallado.

INCREMENTOS EN ESPECIES DE VALOR

Entre las "noticias positivas" para el departamento, destaca el aumento de las cuota de atún rojo, con una subida del 17%, y de la anchoa, con una de 33.000 toneladas, el máximo permitido por el Plan de Gestión.

De esa cantidad, el Estado español podrá pescar el 90% (29.700 toneladas), lo que supone un incremento aproximado del 7,6-7,8%. Asimismo, se mantiene la cuota del bonito del Norte.