Euskadi gana en 2025 un total de 12.293 afiliados a la Seguridad Social y alcanza 1.036.804 cotizantes

Euskadi ha ganado en 2025 un total de 12.293 afiliados a la Seguridad Social respecto al año precedente, un 1,20% más, hasta alcanzar 1.036.804 cotizantes.

Respecto a noviembre, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca ha sumado en diciembre 730 trabajadores, un 0,07% más, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social suma en 2025 medio millón de afiliados por cuarto año consecutivo y se acerca a los 21,9 millones de ocupados.

Por Territorios, en la comparativa interanual, los tres territorios incrementan el número de afiliados en 2025 respecto al año anterior, ya que Álava suma 2.403 cotizantes más (+1,42%), Gipuzkoa gana 2.584 (+0,76%) y Bizkaia incrementa los cotizantes en 7.306 (+1,42%).

Álava alcanza los 171.415 cotizantes al cierre del año, tras un incremento en diciembre respecto a noviembre de 456 afiliados (+0,27%); Gipuzkoa llega a los 342.758 afiliados, tras perder 577 (-0,17%); y Bizkaia contabiliza 522.631 cotizantes, tras ganar en diciembre 851 (+0,16%).

