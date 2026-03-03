Euskadi gana 4.020 afiliados a la Seguridad Social en febrero y se sitúa en 1.028.407 cotizantes

Trabajadores - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de febrero 1.028.407 afiliados a la Seguridad Social, 4.020 más que el mes anterior (+0,39%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 10.510 trabajadores respecto a febrero de 2025, un 1,03% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un incremento de la afiliación del 0,45% en términos mensuales en febrero, con 97.004 afiliados más, mientras que ha anotado un crecimiento del 2,24% en la variación interanual, lo que supone 474.482 cotizantes más, con lo que alcanza los 21.670.636 afiliados.

