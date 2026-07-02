Euskadi gana en junio 2.006 afiliados a la Seguridad Social, hasta situarse en 1.044.686 trabajadores

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BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de junio 1.044.686 afiliados a la Seguridad Social, 2.006 más que el mes anterior (+0,19%) y 15.541 más respecto a junio de 2025 (+1,51%), según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Más de la mitad de los nuevos cotizantes corresponde a Bizkaia, que suma 1.097 afiliados más que en mayo y 8.820 más que hace un año. La afiliación también crece en Gipuzkoa, con 932 trabajadores más que el mes anterior y 3.104 más que un año antes. Por contra, Álava reduce su afiliación en términos mensuales en 23 personas, aunque la aumenta respecto a junio de 2025 en 3.616.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un incremento de la afiliación del 0,58% en comparación con mayo, con 128.533 afiliados más, y del 2,77% en la variación interanual, lo que supone 605.244 cotizantes más, con lo que alcanza los 22.466.339 afiliados.

(Habrá ampliación)