Euskadi gana en octubre 14.524 afiliados a la Seguridad Social, hasta los 1.056.141 cotizantes

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BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de octubre 1.056.141 afiliados a la Seguridad Social, 14.524 más que el mes anterior (+1,39%) y 24.471 más respecto a octubre de 2025 (+2,37%), según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por territorios, Bizkaia suma 7.322 afiliados más que en septiembre (+1,40%) y 13.290 más que hace un año (+2,56%), Gipuzkoa aumenta su afiliación en 5.243 trabajadores respecto al mes anterior (+1,53%) y en 6.180 en la comparativa interanual (+1,80%), y Álava incrementa sus afiliados en términos mensuales en 1.959 personas (+1,13%) y respecto a septiembre de 2025 en 5.001 (+2,94%).

De esta forma, el territorio vizcaíno alcanza los 532.103 afiliados a la Seguridad Social, Gipuzkoa los 348.714 y Álava los 175.324.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un incremento de la afiliación del 0,83% en comparación con septiembre y del 3,59% respecto al pasado año.

(Habrá ampliación)