Euskadi "hace historia" en Uruguay al conquistar sus dos primeras medallas oficiales en un Mundial de Pelota Vasca

Selección masculina de Pelota Vasca - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi "ha hecho historia" en Uruguay al conquistar sus dos primeras medallas oficiales en un Mundial de Pelota Vasca, tras proclamarse la selección femenina subcampeona del mundo tras una igualada final ante España, que ha quedado primera, mientras que la selección masculina ha conquistado el oro frente a Estados Unidos, según ha informado el Gobierno Vasco.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha destacado que la selección de Euskadi de Pelota Vasca "ha escrito hoy una página histórica para el deporte vasco al conquistar sus primeras medallas en una competición internacional desde su reconocimiento para participar oficialmente bajo su propia denominación". Lo ha hecho en las finales de Cesta Punta disputadas en el renovado frontón Real de San Carlos de Colonia del Sacramento (Uruguay), en el marco del XX Mundial de Pelota Vasca.

La selección femenina de Euskadi ha obtenido la medalla de plata tras caer ante la selección de España en una final "muy disputada, que se resolvió por pequeños detalles", han señalado desde el Gobierno Vasco, para destacar que, "pese a la derrota, las pelotaris vascas han logrado la primera medalla oficial de Euskadi en un Mundial".

Por su parte, la selección masculina ha culminado "una brillante actuación imponiéndose a Estados Unidos en la final y conquistando la medalla de oro, el primer título mundial para Euskadi desde que compite oficialmente con selección propia", ha resaltado el Ejecutivo vasco.

La jornada ha contado con la presencia del director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, Gorka Iturriaga, quien se encuentra estos días en Argentina y Uruguay acompañando a la delegación vasca en esta histórica participación mundialista.

"MOMENTO HISTÓRICO"

El director de Actividad Física y Deporte ha destacado el significado de estos resultados para el conjunto del deporte vasco. "Estamos viviendo un momento histórico. Estas son las primeras medallas que Euskadi conquista en un Campeonato del Mundo compitiendo oficialmente como selección propia, y eso les otorga un valor deportivo y simbólico extraordinario. Detrás de estos logros hay años de trabajo, esfuerzo y perseverancia por parte de deportistas, federaciones e instituciones", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno Vasco con el reconocimiento internacional de las selecciones vascas. "La oficialidad deportiva no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para que nuestros deportistas puedan competir representando a Euskadi allí donde les corresponda hacerlo", ha afirmado.

En ese sentido, ha resaltado que el Gobierno Vasco "ha acompañado este camino convencido de que el deporte vasco merece tener presencia propia en los ámbitos internacionales, y jornadas como la de hoy demuestran el enorme potencial de nuestras selecciones".

Iturriaga también ha felicitado a las y los integrantes de ambas selecciones por unos resultados que, ha señalado, "trascienden el ámbito deportivo y pasan a formar parte de la historia del deporte vasco".

"HITO"

Las medallas logradas en Colonia del Sacramento, ha reiterado, "constituyen un hito para Euskadi y refuerzan la proyección internacional de la pelota vasca, uno de los deportes más arraigados en la cultura y la identidad vascas".

El XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca proseguirá en los próximos días en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires, donde la selección de Euskadi disputará nuevas finales y aspirará a sumar más medallas.

Tras los "históricos" resultados logrados en Colonia del Sacramento, la delegación vasca afronta la recta final del campeonato con "la ilusión de seguir haciendo crecer un palmarés que simboliza tanto la excelencia deportiva de sus pelotaris como el avance de Euskadi en su presencia internacional a través del deporte", ha concluido el Gobierno Vasco.