Euskadi e Iparralde refuerzan su cooperación institucional para "fortalecer" el Eje Atlántico ante el Brexit

Publicado 07/10/2019 14:45:23 CET

Firman un Memorando de cooperación para "consolidar" las relaciones bilaterales y establecer una "base común" para futuras colaboraciones

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Mancomunidad única de Iparralde y alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray, han firmado este lunes en el Palacio de Ajuria Enea un Memorando de cooperación institucional entre Euskadi e Iparralde con el que quieren abrir una nueva etapa de trabajo institucional que ayude a "cohesionar y fortalecer" el Eje Atlántico Europeo ante el Brexit.

En el acto de la firma, Urkullu ha explicado que se trata del primer acuerdo institucional con Iparralde que busca "dar respuesta a los retos comunes desde la colaboración" y "reforzar" sus relaciones institucionales a través de proyectos compartidos "de mutuo interés", apostando por la "cooperación transfronteriza de proximidad".

"Esta vía de cooperación contribuye a afrontar, de manera más efectiva, los retos globales en el marco de la Unión Europea. Retos sociales, económicos, institucionales y políticos", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado la "especial relevancia" del momento de la firma de este acuerdo que "va a contribuir a cohesionar y fortalecer el Eje Atlántico Europeo ante la inminencia de un Brexit que puede debilitar este espacio de interés común". "Es necesario aunar fuerzas para superar el riesgo de quedar como un área periférica de la Unión Europea", ha señalado.

Urkullu ha destacado que esta nueva fase de relaciones con la Comunidad de Iparralde "contribuirá a institucionalizar" el trabajo "compartido" y va a permitir dar "un paso más, estrechar lazos y fortalecer los intercambios y las relaciones entre los agentes económicos, sociales, académicos y culturales". "Nos va a permitir avanzar en la colaboración y el intercambio de buenas prácticas", ha insistido.

Tras afirmar que este acuerdo supone el inicio de "una nueva etapa de trabajo institucional", se ha comprometido a "movilizar" todo el esfuerzo del Gobierno Vasco para "promover iniciativas transfronterizas que fomenten la convivencia y la vida en comunidad".

"Vamos a reforzar la cooperación mutua para responder a un deseo compartido por la ciudadanía: vivir mejor juntos en una sociedad multicultural y tolerante", ha indicado.

El presidente de la Mancomunidad única de Iparralde y alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray, por su parte, ha destacado la "calidad" de las relaciones entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad de Iparralde y ha señalado que aunque no son "equivalentes" porque "nuestros países no son los mismos y las organizaciones jurídicas no son las mismas", existe una "voluntad" de "reforzar nuestra cooperación transfronteriza".

"Estamos unidos; podemos hablar con la misma voz de grandes temas para la ciudadanía como son la economía, la movilidad, la vivienda, y también nuestra cultura común: la vasca, y nuestra lengua común", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que comparten "la misma voluntad política" de "hacer avanzar juntos" proyectos y "reforzar lazos", desarrollando "estrategias compartidas y proyectos de cooperación ambiciosos".

Asimismo, ha explicado que este memorando no son "solo palabras sino realidades de cooperación" entre los que ha citado varios proyectos que afectan al agua y litoral, y otros referentes a la cultura y lengua o a la movilidad.

También ha hecho referencia al problema de la crisis migratoria y a la iniciativa del Gobierno Vasco Share para señalar que se trata de una propuesta "con palabras muy sólidas y potentes". "Estamos orgullosos de ver que a ambos lados de la frontera tenemos la misma manera de ver los derechos humanos. Un migrante tiene derechos", ha subrayado.

EL ACUERDO

El Gobierno Vasco ha explicado que el acuerdo nace con la voluntad de "estrechar el vínculo que históricamente ha unido a ambas comunidades y sentar las bases para futuras colaboraciones".

El Memorando establece que Euskadi e Iparralde explorarán "nuevas posibilidades de cooperación e impulsarán proyectos conjuntos" en áreas como la movilidad transfroteriza; la enseñanza superior, la formación y la investigación; el desarrollo económico y el turismo; la agricultura; el desarrollo territorial sostenible; el medio ambiente y la biodiversidad; y la cultura y el euskera.

Asimismo, se reforzará la cooperación para la organización de eventos transfronterizos "de relevancia" para "fomentar la convivencia entre la ciudadanía de ambos lados de la frontera".

Un comité de seguimiento integrado por seis personas será el encargado de evaluar regularmente las acciones que se establecen en el Memorando, así como de explorar otras posibilidades de colaboración que no se recogen en el mismo.