Euskadi lanza los Faros de Innovación para impulsar proyectos que generen conocimiento avanzado y de vanguardia

Se destinarán del Fondo de Innovación 76,7 millones este año y 81 en 2026 y la cuantía crecerá un 6% anual, hasta 103 millones en 2030

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha los Faros de Innovación, una nueva herramienta estratégica para impulsar y respaldar proyectos que generen conocimiento avanzado y de vanguardia que incluyan la perspectiva de innovación. Se financiarán con recursos del Fondo de Innovación y cuentan este año con 76,7 millones y 81 en 2026. La cuantía se incrementará un 6% anual hasta un total de 103 millones en 2030.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido este viernes, en la Terminal de Cruceros de Getxo, la presentación de los nueve Faros de Innovación, en un acto junto al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el consejero de Hacienda y Finanzas Noël D'Anjou; y el titular de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi.

La iniciativa busca "otorgar coherencia" al conjunto de las políticas de innovación del Gobierno y consolidar a Euskadi como un polo europeo de vanguardia científica y social de alta innovación".

Los nueve faros serán la base para abordar las tres grandes transiciones -digital, energética y social- y marcarán el rumbo de la política de innovación vasca en los próximos años, al tiempo que servirán de "guía" para "desarrollar investigaciones y otras actuaciones destinadas a promover el hallazgo y desarrollo de innovaciones disruptivas en áreas susceptibles de ejercer un efecto social".

En su discurso, Imanol Pradales ha manifestado que "existe una relación directa entre la inversión en universidad y centros de investigación, y la industria que produce los productos más avanzados" y que "la innovación de vanguardia proviene, sobre todo, de la economía del conocimiento".

El Lehendakari ha remarcado que esta nueva herramienta se desarrollará bajo el liderazgo del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación y supone "un esfuerzo interdepartamental e interinstitucional compartido, para orientar todas las políticas públicas de Euskadi en materia de ciencia e innovación, agrupando objetivos y activando los recursos necesarios para ello, siendo el Fondo de Innovación instrumento fundamental para ello".

Pradales ha destacado que estos 'Faros vascos de innovación' se alinearán con otras dos herramientas fundamentales para la transformación de Euskadi, el Plan Industrial y el de Inversiones, de forma que, con ellos tres, "el Gobierno dirige sus recursos económicos y humanos a aquellas materias que entendemos que son estratégicas para Euskadi, en las que tenemos ya un buen nivel de competencia, pero en las que podemos y queremos ser referentes", ha asegurado.

INNOVACIONES DISRUPTIVAS

A su juicio, "un país que tiene voluntad de estar en la vanguardia, en la frontera del conocimiento, sin renunciar a la innovación que deriva de imitar lo que está ocurriendo en la frontera tecnológica, debe apostar preeminentemente por las innovaciones de carácter disruptivo que generen distinción y referencialidad".

Imanol Pradales ha puesto en valor las "apuestas por el conocimiento avanzado y la innovación", como la IA, las tecnologías cuánticas, la ciberseguridad o la descarbonización, "que buscan un sencillo pero ambicioso objetivo: crear las bases necesarias hoy para lograr el bienestar del mañana".

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es "generar conocimiento de alto nivel que produzca impacto positivo en la sociedad" ya que "somos conscientes de que muy rara vez se hacen hallazgos disruptivos sin ciencia básica excelente y esos hallazgos no tienen impacto en la sociedad sin actitud proactiva que lo propicie".

El Lehendakari ha explicado que su aspiración al respecto "es clara: desarrollar investigaciones que promuevan el hallazgo y desarrollo de innovaciones disruptivas, con la meta de generar impacto económico o social a corto y medio plazo".

Tras admitir que "no es posible" ponerse a la altura de lo logrado en la Universidad de Stanford y Sylicon Valley, se ha mostrado convencido de que en Euskadi "es posible unir sus capacidades en pocos kilómetros y, con la base de la colaboración público-privada, garantizar también el bienestar del futuro a través de la ciencia y el conocimiento avanzado". "Sólo así lograremos ser mejores en lo que somos buenos y ser parte de la transformación de Europa", ha concluido.

VISIÓN ESTRATÉGICA

Por su parte, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, ha subrayado que Euskadi, "hoy más que nunca, necesita convertir la tradición innovadora en una estrategia compartida de futuro" pero, ha añadido, "debe acompañar la innovación con los instrumentos necesarios para abordar los retos que se nos planean".

Tras afirmar que "no se improvisa, sino que se construye con una visión estratégica y una apuesta decidida por el conocimiento y la innovación", D'Anjou ha subrayado que "el Fondo de Innovación nace precisamente con ese propósito: dinamizar el Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y dotar de los recursos necesarios para el despliegue del PCTI 2030".

El consejero ha puntualizado que "este fondo no es un recurso aislado, sino un instrumento complementario a los esfuerzos que ya realizan los departamentos del Gobierno Vasco en materia de I+D+i".

PROYECTOS DE IMPACTO POSITIVO

Por su parte, Juan Ignacio Pérez Iglesias ha afirmado que los proyectos susceptibles de ser financiados dentro de cada faro de innovación deben, por un lado, utilizar conocimiento avanzado y generarlo, y además, tener un impacto social o económico positivo.

Además, ha apuntado que "deben movilizar a diferentes agentes, tanto institucionales como académicos y empresariales, conseguir su interacción y que haya un programa de formación emparejado para que no consista simplemente en generar un conocimiento que en cualquier momento pueda desaparecer". Para ello, ha añadido que "hacen falta las personas que luego van a desarrollar los productos de los proyectos que surjan y estos se puedan mantener a largo plazo".

En cuanto a su dimensión, ha explicado que deben ser proyectos de grandes dimensiones y la cuantía que deben mover, aunque no es fácil de establecer, "debe tratarse de proyectos que deberían movilizar del orden de un millón de euros y ser interdisciplinares e interinstitucionales".

La puesta en marcha de esta estrategia será gradual y se prevé la reasignación de una parte de las partidas del Fondo de Innovación al Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, alcanzando el 100% de reasignación en 2028.

Para la gobernanza, seguimiento y coordinación de las actuaciones, se establecerá un grupo de trabajo dentro del Consejo Vasco de Ciencia Tecnología e Innovación, que será liderado por el consejero Pérez Iglesias.

Este grupo asegurará la coordinación con otros departamentos y agentes implicados (científicos, tecnológicos, industriales, etc.). La estrategia busca fomentar proyectos pluridisciplinares y de cierta envergadura que tengan un efecto tractor y multiplicador.

Juan Ignacio Pérez Iglesias ha indicado que los nueve Faros incorporan un enfoque en el que la generación de conocimiento no se limita al ámbito científico, sino que "emerge también de la interacción entre ciudadanía, instituciones, sector productivo-social y comunidad investigadora".