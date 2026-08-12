Euskadi mantendrá el aviso amarillo por altas temperaturas al menos hasta el viernes con hasta 38 grados

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BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi mantendrá el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes al menos hasta el próximo viernes. Durante las próximas jornadas las temperatura en ciertas zonas podrán alcanzar hasta los 38 grados centígrados, según ha informado departamento de Seguridad.

El aviso amarillo se activó este martes a mediodía y se ha prolongado hasta el viernes. Este miércoles en la zona costera se esperan 21 grados de mínima y 29 de máxima, en la zona cantábrica interior 21 de mínima y 35 de máxima, 18 de mínima y 37 de máxima en la zona de transición, y 20 de mínima y 38 de máxima en la zona del eje del Ebro.

Para el jueves, la previsión es que en la zona costera las temperaturas alcancen los 27 grados de máxima y no bajen de los 20 grados, mientras que oscilará entre los 19 y los 33 en la zona cantábrica interior, entre los 17 y los 37 en la zona de transición, y entre 10 y 38 en la zona del eje del Ebro.

Ya el viernes, día en el que continuarán las temperaturas altas persistentes, habrá temperaturas de entre los 18 y 35 grados en la zona del Eje del Ebro.