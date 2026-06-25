Euskadi y México refuerzan su alianza para impulsar "una industria más competitiva e innovadora"

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en un encuentro celebrado en Querétaro (México) con representantes de instituciones, empresas, cooperativas, Universidad Mondragon México y medios de comunicación - IREKIA

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha reafirmado el compromiso de Euskadi con el fortalecimiento de las relaciones institucionales, económicas y empresariales con México durante un encuentro celebrado en Querétaro con representantes de instituciones, empresas, cooperativas, Universidad Mondragon México y medios de comunicación.

Durante la rueda de prensa posterior a los encuentros, Torres ha subrayado "los sólidos vínculos" que unen a Euskadi y México, y ha destacado "una visión compartida" del desarrollo económico basada en la industria, la innovación, el talento y la generación de empleo de calidad.

"Nos separan miles de kilómetros, pero nos unen muchas cosas: una cultura profundamente industrial, una apuesta decidida por la innovación y la formación, y la convicción de que el crecimiento económico genera más valor cuando mejora el bienestar colectivo", ha señalado.

El vicelehendakari ha remarcado que Euskadi ha construido a lo largo de las últimas décadas "un modelo económico sólido" apoyado en tres pilares fundamentales: la industria avanzada, la colaboración público-privada y la economía social.

En este contexto, ha subrayado "el carácter estratégico" de México como socio para el desarrollo de alianzas de largo recorrido. "México es hoy una de las economías más dinámicas y con mayor capacidad industrial del continente americano. Su posición geográfica, su talento y su ecosistema productivo lo convierten en un actor clave en la economía global", ha afirmado Torres, quien ha puesto además en valor el papel de Querétaro como "referente de industria avanzada, capacidad tecnológica y proyección de futuro".

Querétaro se ha consolidado como una de las principales potencias industriales de México. Su PIB alcanza en torno a 39,1 millones de euros, con una fuerte base manufacturera que representa aproximadamente el 32,5 % de su economía.

En términos de empleo, la industria automotriz genera en torno a 80.000 puestos de trabajo y el clúster aeroespacial -uno de los más importantes de América Latina- agrupa a decenas de empresas. Se trata de un polo industrial altamente competitivo, integrado en las cadenas globales y clave en el contexto en América del Norte.

PRESENCIA VASCA EN MÉXICO

El vicelehendakari ha recordado que la presencia vasca en México cuenta con "una trayectoria consolidada" gracias a empresas líderes en sectores estratégicos como la automoción, la movilidad, la fabricación avanzada, la ingeniería y los servicios tecnológicos.

Estas compañías, según ha apuntado, "han contribuido al desarrollo industrial y tecnológico del país, generando empleo, conocimiento y valor compartido".

En el marco de su visita, Mikel Torres ha mantenido encuentros con directivos de Erreka y otras empresas vascas asentadas en Querétaro, con quienes ha compartido la importancia de seguir fortaleciendo la implantación internacional del tejido productivo vasco.

El vicelehendakari también ha visitado la Universidad Mondragon México, así como las plantas de compañías de referencia como Irizar y Mondragon Assembly. Torres se ha reunido, además, con Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, así como con representantes de CEFIES-Centro de Formación e Innovación en Economía Social, con el objetivo de explorar nuevas vías de colaboración en ámbitos como la economía social, la capacitación y la innovación aplicada al desarrollo productivo.

COOPERATIVISMO

El consejero ha subrayado que uno de los elementos diferenciales del modelo vasco es "su firme compromiso" con la economía social y, especialmente, con el cooperativismo, un ámbito que ocupa un lugar central en la identidad económica de Euskadi. "En Euskadi creemos firmemente que competitividad y cohesión social no son conceptos opuestos; al contrario, se refuerzan mutuamente", ha afirmado.

En ese sentido, ha defendido que el ecosistema cooperativo vasco ha demostrado que es posible desarrollar empresas innovadoras, internacionalizadas y altamente competitivas manteniendo al mismo tiempo "un fuerte arraigo territorial y un compromiso real con las personas".

El vicelehendakari ha subrayado que el cooperativismo constituye una herramienta plenamente vigente para responder a desafíos estratégicos como la transformación industrial, la digitalización, la transición energética y la generación de empleo sostenible, y ha defendido que esta visión representa otro importante punto de conexión entre Euskadi y México.

Durante su intervención ante los medios, Mikel Torres ha insistido en que la visita institucional tiene una vocación "de escucha, aprendizaje mutuo y construcción de alianzas duraderas". Tal como ha explicado, el objetivo es seguir impulsando nuevas oportunidades de colaboración entre empresas, cooperativas, centros de conocimiento e instituciones de ambos territorios.

"Queremos reforzar puentes, generar alianzas duraderas y seguir avanzando juntos desde una convicción sencilla: el futuro económico será más fuerte cuando se construya sobre la cooperación", ha concluído.

Torres ha cerrado su intervención subrayando que, en un contexto global cada vez más interdependiente, la competitividad de los territorios depende cada vez menos de su tamaño y cada vez más de su capacidad para cooperar, innovar y generar confianza, una visión que sitúa a Euskadi y México ante "una oportunidad compartida de futuro".