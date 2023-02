Euskadi acogerá actividades y eventos festivos desde marzo para dar la bienvenida al Tour de Francia

Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos han programado una hoja de ruta itinerante con exposiciones, fiestas y marchas cicloturistas

BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y ayuntamientos de todo el País Vasco acogerán hasta el inicio del Tour de Francia, el 1 de julio, un calendario de actividades y actos festivos que incluyen exposiciones, fiestas de la bicicleta, marchas cicloturistas y foros sobre ciclismo. Esta hoja de ruta ha sido programada a modo de 'ongi etorri' de la Grand Départ Pays Basque 2023.

La presentación de este programa de actividades ha tenido lugar este lunes en el Azkuna Zentroa de Bilbao, en un acto que ha contado con la presencia del consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, quien ha estado acompañado por los exciclistas vascos Eneritz Iturriaga, Marino Lejarreta y Roberto Laiseka.

También han estado presentes representantes institucionales y ciclistas vascos, entre los que se encontraban, por Bizkaia, el concejal del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano; y la directora general de Competitividad Territorial y Turismo de la Diputación Foral, Cristina Mújika.

Por Gipuzkoa han acudido el concejal delegado de Deportes, Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, Martin Ibabe y el director de Turismo de la Diputación Foral, Iker Goiria, y, por Álava, la concejala-delegada del Departamento de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Livia López y el director de Áreas Estratégicas de la Diputación Foral de Álava José Luis Cimiano.

La representación de ciclistas vascos y vascas, todos con una estrecha relación con el Tour de Francia, ha incluido, además de los mencionados Lejarreta, Iturriaga y Laiseka a David Etxebarria, Agurtzane Elorriaga, Igor Antón, Igor González de Galdeano o David López.

En su intervención, el portavoz del Gobierno Vasco ha advertido de que la Grand Départ Pays Basque 2023, supone un triple reto para Euskadi, en primer lugar, por la "proyección internacional que supone", en segundo lugar, por el reto "duro y exigente" y el "esfuerzo enorme" que conlleva su organización.

Por último, como "comunidad", ya que la llegada del Tour exige la participación de toda la ciudadanía por las importantes afecciones circulatorias que supondrá su paso por la geografía vasca.

CUENTA ATRÁS 100 DÍAS

El inicio de la cuenta atrás de los 100 días, prevista tras la colocación del reloj oficial el 22 de marzo, diversas marchas

cicloturistas, los Tour Eguna por municipios vascos y las fiestas de la bicicleta en familia por los tres territorios serán "los platos fuertes" de esta celebración, que servirá de antesala a la llegada de la prueba ciclista gala.

El consejero ha destacado que "este abanico de propuestas amplio y dirigido a todos los públicos es fiel reflejo de la voluntad de que toda la ciudadanía se sienta partícipe e involucrada en uno de los mayores espectáculos a nivel mundial".

El 22 de marzo se instalará y al día siguiente se pondrá en marcha la cuenta atrás de los 100 días con el clásico reloj Tissot en Bilbao, y a partir de ese momento arrancará la agenda de eventos.

Zupiria ha explicado que la iluminación en amarillo de edificios emblemáticos en las tres capitales encenderá "de forma simbólica la mecha que brillará hasta que el pelotón profesional enfile las carreteras vascas".

El programa incluye espectáculos audiovisuales en Vitoria-Gasteiz o el estreno de un maillot gigante en Donostia/San Sebastián, además de una exposición sobre la historia de la bicicleta que se inaugurará el 29 de junio en el Museo San Telmo donostiarra y que son algunas de las actividades programadas.

"La llegada del Tour de Francia es una gran oportunidad de mostrar la gran pasión que se siente en Euskadi por el ciclismo", ha remarcado Zupiria antes de pedir la colaboración y el apoyo de toda la ciudadanía para superar este reto y que todas las instituciones y organismos implicados, vayan también "de la mano".

Zupiria ha detallado que, addemás de organizar una réplica de la primera etapa de la prueba con "L'etape Bilbao by Tour de France" (11 de junio), la Grand Départ Pays Basque 2023 colabora también en el desarrollo de sendas ediciones especiales de dos pruebas cicloturistas tradicionales en el calendario vasco, la Donostia-Baiona-Donostia (13 de mayo) y la Prueba Cicloturista Vitoria (24 de junio).

Según ha explicado el portavoz del Gobierno, "el público más familiar también tendrá un sinfín de actividades", entre las que ha destacado las BiziTour Jaiak, organizadas por la Fundación Ciclista Euskadi y que tendrán lugar en Donostia/San Sebastián (7 de mayo), Vitoria-Gasteiz (4 de junio) y Bilbao (25 de junio).

Se trata de breves marchas populares, de escaso kilometraje, al objeto de promocionar la cultura ciclista y la movilidad sostenible de una forma lúdica y en ambiente festivo.

FAN PARK EN EL ARENAL

En paralelo, se seguirán celebrando los Tour Eguna por distintos municipios de los tres territorios y ya, en la semana previa al inicio de la 110ª edición del Tour llegará el núcleo de grandes eventos previstos, que culminarán con la apertura el 29 de junio del Fan Park en la zona del Paseo del Arenal bilbaíno.

De entrada gratuita, este Fan Park será un espacio abierto en el que, desde el ciclismo en general y el Tour de Francia en particular, se desarrollarán actividades y propuestas variadas en torno al concepto de parque temático txirrindulari que se extenderá por el muelle y todo paseo.

Ese mismo 29 de junio, por la tarde, llegará el turno de la Presentación Oficial de Equipos del Tour de Francia 2023, una prueba que será retransmitida en casi 200 países y que, dirigida a todos los públicos, se desarrollará en el entorno del Museo Guggenheim.

Euskadi acogerá tres etapas. El 1 de julio Bilbao-Bilbao; el día 2 Vitoria/Gasteiz-Donostia/Sasn Sebastián y una tercera, el 3 de julio, que partirá de Amorebieta para concluir en Baiona.

Tras la intervención del consejero y la proyección del video promocional de la prueba, los exciclistas Marino Lejarreta

(vencedor de una etapa en 1990), Roberto Laiseka (vencedor de otra etapa en 2001) y Eneritz Iturriaga (compitió en la edición 2000 del Tour femenino) han trasladado sus impresiones acerca de lo que supone para Euskadi que el Tour arranque en las calles de Euskadi.

Mientras Lejarreta ha afirmado que la salida del Tour desde Euskadi es "un premio a la trayectoria de sus ciclistas pero también a sus aficionados", Laiseka ha deseado que, después de que San Sebastián acogiera la prueba en 1992 y este año sea Bilbao, dentro de 25 años esperemos que sea Vitoria-Gasteiz quien acoja el arranque del Tour.

Por su parte, Eneritz Iturriaga ha coincido en que esta llegada es un "reconfortante" premio a "toda la familia del ciclismo vasco" pero también ha pedido "trabajar para que también el Tour femenino celebre alguna de sus etapas en Euskadi porque "estaría muy bien una salida de las ciclistas femeninas por nuestras calles".

La campaña promocional incluye el lema "Ongi eTOURri", también para las redes sociales y el spot se cierra con la frase "Welcome to the Basque Country-Welcome to the Bike Country".