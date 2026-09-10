Euskadi participa en el proyecto europeo Tratu on+ para el buen trato a la infancia y la adolescencia

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, participa en Tratu on+, un proyecto europeo que busca convertir el buen trato en una práctica "compartida, medible y sostenible" en los entornos en los que niñas, niños y adolescentes "crecen, se relacionan, participan y construyen su autonomía".

La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea, activa desde marzo de 2026, entra ahora en una nueva fase con el lanzamiento de su página web y la activación comunitaria de cinco laboratorios piloto, dos de ellos en Euskadi.

En este marco, EDE Fundazioa, Bidegintza, Fundació Pere Tarrés, Sant Joan de Déu, ESADE, Gobierno Vasco y Linking Ideas "suman capacidades en protección infantil y adolescente, intervención social, investigación, innovación, comunicación, participación comunitaria y políticas públicas", según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico en un comunicado.

El Gobierno Vasco cree que "el valor" de Tratu on+ está en el "salto" de pasar "de una protección entendida únicamente como respuesta cuando aparece el riesgo" a una cultura pública y comunitaria "capaz de prevenir, escuchar, acompañar y generar entornos seguros".

"El objetivo no es solo actuar ante la violencia, sino reducir las condiciones que la hacen posible y reforzar aquellas que favorecen el bienestar, la confianza, la participación y el desarrollo pleno", ha explicado.

Desde la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familias, Tratu on+ permite "aterrizar en la vida cotidiana" el enfoque de la Ley vasca de Infancia y Adolescencia y del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, a la Infancia y Adolescencia, en lo relativo a la prevención de la violencia, promoción activa del buen trato, participación real de niñas, niños y adolescentes y cuidado de su bienestar físico y emocional.

Según ha apuntado, la Ley 2/2024 no limita el buen trato a la ausencia de violencia, sino que lo vincula al respeto de los derechos, la dignidad, la igualdad de oportunidades, la participación infantil, el acompañamiento afectivo y el desarrollo progresivo de la autonomía.

Ha añadido que Tratu on+ ofrece un espacio "para convertir esos principios en metodologías, herramientas y prácticas" que puedan "funcionar en escuelas, entidades sociales, espacios de ocio, deporte, comunidad y otros entornos de relación".

Desde la Dirección de Juventud y Emancipación, el proyecto añade "una dimensión igualmente relevante", al defender que la adolescencia "forma parte también de las políticas de juventud, y el tránsito hacia la vida adulta no puede separarse del bienestar emocional, de las relaciones seguras, de la capacidad de participar y de sentirse parte activa de la comunidad".

El Departamento que dirige Nerea Melgosa ha recordado que la Estrategia Vasca 2030 en materia de Juventud "sitúa precisamente el bienestar, la participación y el compromiso social entre sus ejes de actuación".

Según ha precisado, en "esa lógica, acompañar la autonomía empieza mucho antes del acceso a una vivienda o a un empleo". "Empieza creando contextos en los que las personas jóvenes puedan crecer con seguridad, voz propia y confianza", ha añadido.

DOS LABORATORIOS EN EUSKADI

Tratu on+ desarrollará cinco laboratorios piloto, de ellos dos en Euskadi, el de Lezo (Gipuzkoa) y Portugalete (Bizkaia). El resto están en los municipios catalanes de Sant Boi y Sabadell en Cataluña; y en Ciutadella, en Illes Balears.

Los pilotos permitirán experimentar metodologías "en realidades diferentes", evaluar sus resultados y "sistematizar aprendizajes" para que puedan ser utilizados por otras organizaciones, profesionales, instituciones y territorios.

El proyecto se articula en torno a tres ejes transversales, uno de ellos el enfoque comunitario, en el que "la protección no corresponde solo a los servicios especializados" sino que "necesita comunidades capaces de cuidar y coordinarse".

El segundo eje es la participación "activa" de la infancia y la adolescencia, porque "niñas, niños y adolescentes deben ser escuchados y formar parte de las decisiones que afectan a su vida y a sus entornos", y el tercero el bienestar emocional, en el que "la seguridad también se construye a través de vínculos, confianza, pertenencia y relaciones saludables".

A partir de estos ejes, Tratu on+ impulsará formación y aprendizaje compartido, probará modelos colaborativos, generará herramientas transferibles y basadas en evidencias, reforzará la aplicación efectiva de las políticas públicas y medirá el impacto de las actuaciones.

"La ambición es que los resultados no se queden en cinco experiencias locales, sino que puedan contribuir a mejorar y ampliar los sistemas de protección de la infancia y la adolescencia en Europa", ha indicado.

TRATU ON+ Y TRATU ON

Tratu on+ "recoge y amplía" el camino iniciado en Euskadi por EDE Fundazioa y Bidegintza con Tratu On (buen trato), que "resume una forma de trabajar que pone el acento no solo en detectar y responder ante situaciones de desprotección, sino en ayudar a las organizaciones a construir una cultura preventiva y protectora".

Según el Departamento, ese trabajo previo se ha concretado en acompañamiento y asesoramiento a entidades, formación a profesionales y personas voluntarias, herramientas de diagnóstico y recursos prácticos "para reforzar espacios seguros y la participación de la infancia y la adolescencia".

Tratu on+ incorpora ahora "una dimensión europea, nuevas capacidades académicas e institucionales y un sistema de pilotaje y evaluación que permitirá contrastar qué funciona, en qué condiciones y cómo puede transferirse a otros contextos".

El enfoque que comparte el Gobierno Vasco con Tratu on+ parte de la convicción de que "los derechos de la infancia y la adolescencia se juegan todos los días, en los espacios y relaciones más cercanas". Por esta causa, defiende que "una política pública de protección eficaz debe llegar también a la prevención, a la participación y a la vida comunitaria".

En su opinión, fortalecer el buen trato significa "construir comunidades más conectadas y corresponsables, capaces de escuchar a niñas, niños y adolescentes, detectar riesgos, generar confianza y acompañar su desarrollo". "Es, al mismo tiempo, política de infancia y política de juventud: proteger hoy para favorecer mañana personas más autónomas, seguras, participativas y con capacidad para cuidar de sí mismas y de los demás", ha añadido.

La nueva web del proyecto, www.tratuonplus.org, recogerá progresivamente las experiencias piloto, contenidos de sensibilización, materiales formativos, recursos prácticos y resultados. La trayectoria previa y los recursos de Tratu On pueden consultarse en www.tratuon.org.