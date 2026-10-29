Euskadi pone en marcha 'Alokaplus', el seguro público y gratuito contra los impagos del alquiler

Vivienda en Euskadi - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha este jueves 'Alokaplus', un seguro público y gratuito para proteger a los propietarios frente a los impagos del alquiler y los posibles desperfectos en las viviendas, que busca "reducir la incertidumbre de los arrendadores y contribuir a sacar al mercado" parte de las alrededor de 25 000 viviendas vacías que hay en las zonas de alta demanda de Euskadi.

En una nota, el Ejecutivo ha señalado que el programa pretende facilitar que más propietarios pongan sus inmuebles en alquiler sin trasladar a las personas inquilinas el coste de contratar un seguro privado. Para ello, la Administración autonómica asumirá, en las condiciones establecidas, el pago de las cantidades adeudadas por los arrendatarios.

Así, el programa cubre las rentas impagadas, los suministros que haya tenido que abonar la propiedad y los desperfectos ocasionados en la vivienda por culpa o negligencia de la persona arrendataria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Entre ellos que la renta se ajuste a los límites de precios en las zonas tensionadas.

La cobertura puede alcanzar un máximo general de 14 mensualidades, ampliable hasta 20 en determinados supuestos, como los alquileres a personas de 35 años o menos, mayores de 65 años, unidades familiares monoparentales o unidades convivenciales con menores o personas con diversidad funcional o psíquica a cargo. La medida busca "reducir el temor a los impagos y los daños en los inmuebles, sin trasladar a las personas inquilinas el coste de contratar un seguro privado".

La adhesión al programa requiere que la persona arrendadora y la arrendataria firmen un documento de compromiso. Mediante este documento, ambas partes formalizan su incorporación al sistema y la persona inquilina acepta que, si el Gobierno Vasco abona a la propiedad cantidades por impagos, suministros o desperfectos cubiertos, deberá reembolsarlas posteriormente a la Administración en los términos previstos legalmente.

El procedimiento para incorporar la cobertura depende de si el contrato de alquiler es nuevo o ya está en vigor. En los contratos nuevos, la persona propietaria deberá incorporar el documento de compromiso firmado por ambas partes cuando deposite el contrato y la fianza en 'Bizilagun', el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de Euskadi. El documento deberá adjuntarse a la documentación correspondiente.

En los contratos que ya están en vigor, ambas partes deberán formalizar el documento como anexo de modificación del contrato y notificarlo al registro, adjuntando aquí el compromiso firmado. En ambos casos, el documento deberá estar incorporado al contrato y al registro antes de que se presente una demanda judicial por impago. La adhesión, que puede hacerse tanto de forma electrónica como presencial, permitirá acceder a las garantías previstas en 'Alokaplus' siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

QUÉ CUBRE EL SEGURO

'Alokaplus' está dirigido a personas físicas propietarias de un máximo de cinco viviendas. Los inmuebles deben destinarse al alquiler como vivienda habitual y estar situados en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Además, las rentas deben respetar los límites establecidos por la normativa de referencia. La cuantía mensual cubierta no podrá superar la renta pactada en el contrato ni el límite aplicable conforme al sistema estatal de referencia del alquiler. Cuando este sistema no pueda aplicarse, se tomará como referencia el 95% de la renta media mensual del municipio según la última Estadística del Mercado del Alquiler Libre (EMAL) disponible.

La cobertura comienza a computarse cuando el juzgado admite a trámite la demanda de resolución del contrato y recuperación de la vivienda por falta de pago. La ayuda podrá solicitarse una vez recuperada la posesión del inmueble, dentro de los tres meses siguientes, o bien durante los seis meses posteriores a la admisión a trámite de la demanda judicial.

En esta segunda modalidad, la persona propietaria podrá solicitar, posteriormente, una ampliación dentro de los tres meses siguientes a la recuperación de la vivienda para acceder al resto de la cobertura que le corresponda. El pago se realizará en un único abono, una vez examinada la documentación y resuelto favorablemente el expediente.

El Gobierno Vasco ha destacado que 'Alokaplus' ofrece protección económica a la propiedad, pero "no elimina las deudas que pueda contraer la persona arrendataria". Si el Gobierno Vasco abona las cantidades cubiertas por el programa, reclamará posteriormente su devolución a la persona inquilina conforme a la normativa aplicable. La adhesión al programa limitará, además, las garantías exigibles a la persona inquilina a una única mensualidad de fianza, conforme al régimen previsto en la normativa.

'Alokaplus' se integra en la estrategia del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para incrementar la oferta de alquiler asequible y facilitar que más viviendas vacías lleguen al mercado. Con esta nueva herramienta, el Gobierno Vasco busca ofrecer "más tranquilidad a quienes ponen una vivienda en alquiler y ampliar las oportunidades de acceso a un hogar para quienes lo necesitan".