Euskadi ha recibido 4.694 millones de euros de los fondos MRR, que han llegado a más de 30.400 beneficiarios

El consejero ha comparecido este lunes ante la Comisión de Economía - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) han movilizado en Euskadi 4.694 millones de euros y han alcanzado a 30.409 beneficiarios a fecha de finalización del periodo de ejecución de los fondos, el 30 de junio de 2026, según ha informado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres.

El consejero, que ha comparecido este lunes ante la Comisión de Economía del Parlamento Vasco para informar de la ejecución de estos fondos, ha precisado que 1.307 millones de euros de la cuantía total movilizada en Euskadi han sido gestionados por el Gobierno Vasco.

A su vez, 2.918 millones proceden de convocatorias de gestión estatal y otros 469 millones corresponden a convocatorias gestionadas por otras comunidades autónomas que han repercutido en Euskadi.

Durante la comparecencia, Torres ha subrayado que los fondos MRR "han contribuido de forma significativa a la modernización del tejido productivo vasco y al refuerzo de su resiliencia económica, acelerando la recuperación tras la pandemia y apoyando la transición hacia un modelo más sostenible, innovador y competitivo".

De los 1.307 millones de euros recibidos por el Gobierno Vasco, se han comprometido 1.269 millones, lo que supone que el 97% de los recursos ya está asignado a proyectos. En este sentido, el vicelehendakari ha remarcado que los fondos europeos también han tenido "un efecto apreciable" sobre la evolución de la economía vasca.

Según el estudio realizado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, este mecanismo ha elevado en 1,3 puntos porcentuales el PIB real vasco y su impacto se vincula con la creación o el mantenimiento de unos 10.000 puestos de trabajo, lo que ha contribuido a reducir siete décimas la tasa de paro.

Torres ha hecho hincapié en "el elevado nivel de ejecución" que presenta Euskadi en los fondos del MRR, que alcanza un 87,1% de ejecución, lo que equivale a 1.106 millones de euros. "La combinación de un alto nivel de ejecución financiera y un elevado grado de cumplimiento de los objetivos refuerza la posición de Euskadi como una de las administraciones con mayor capacidad para transformar recursos europeos en resultados tangibles para la ciudadanía y el tejido económico", ha señalado.

"ESPECIALMENTE RELEVANTE"

La ejecución ha aumentado en 62 millones de euros desde finales de 2025, y este grado de cumplimento --según ha dicho-- "es especialmente relevante porque se concentra en ámbitos estratégicos para la competitividad, la cohesión social y la modernización de los servicios públicos".

Las microempresas y pymes han recibido el 41% de los fondos; las grandes empresas, el 36%; las uniones temporales de empresas, el 12%; las fundaciones y otras entidades, el 7%; y los hogares, el 5%. En total, más de 26.000 pequeñas y medianas empresas han recibido financiación vinculada al mecanismo.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Los fondos adjudicados ascienden a 1.972,8 millones de euros en Bizkaia, 1.363,3 millones en Gipuzkoa y 874 millones en Álava. A ellos se añaden 512 millones vinculados a proyectos con impacto directo en Euskadi cuya territorialización --según ha indicado Torres-- resulta "más compleja".

El Gobierno Vasco también ha transferido directamente 313,6 millones de euros a diputaciones forales, ayuntamientos y otros organismos públicos para desarrollar actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación. De esta cantidad, 91,4 millones han llegado a ayuntamientos y entidades locales; y 86,8 millones, a entidades públicas como la EHU, Visesa o Tuvisa.

Torres ha puesto en valor la participación de las empresas y entidades vascas en los PERTE --Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica--.

"Además de gestionar eficazmente los recursos transferidos, nuestras empresas, centros tecnológicos, universidades y entidades han demostrado una notable capacidad competitiva para concurrir y obtener financiación en convocatorias estatales en abierta competencia", ha subrayado.

Euskadi ha captado cerca de 1.580 millones de euros mediante los diferentes PERTE, el 7,5% de los 21.138 millones adjudicados en el conjunto del Estado. De esta cantidad, 304,2 millones proceden de convocatorias gestionadas por el Gobierno Vasco y 1.275,6 millones han sido obtenidos directamente por empresas y entidades vascas en convocatorias estatales competitivas, es decir, el 8,1% del total estatal.

Los PERTE con mayor impacto económico en Euskadi son el del Vehículo Eléctrico y Conectado, con 623 millones de euros; el de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, con 353 millones; y el de Descarbonización Industrial, con 165 millones.

Desde el cierre de 2025, las empresas y entidades vascas han incrementado en 76 millones los recursos captados a través de estos instrumentos.

La liquidación definitiva del mecanismo continúa pendiente, por lo que las cifras todavía podrían experimentar algunos ajustes durante el proceso final de verificación, certificación y validación. El consejero ha afirmado, no obstante, que los datos disponibles "ponen de manifiesto que Euskadi ha sabido aprovechar una oportunidad histórica".

En este sentido, ha señalado que se han alcanzado "elevados niveles de ejecución y un sólido grado de cumplimiento de los objetivos comprometido". A su vez, ha dicho que se ha reforzado la capacidad de captar recursos en las convocatorias más competitivas y que se ha logrado que el impacto de estos fondos "llegue a todo el territorio y a miles de beneficiarios".