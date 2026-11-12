Euskadi refuerza en Japón la proyección internacional de su gastronomía y sus productos agroalimentarios

La delegación vasca encabezada por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en el Festival de Cine Gastronómico de Taki, en Japón - IREKIA

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, encabeza la delegación vasca que participa estos días en el Festival de Cine Gastronómico de Taki 2026, que se celebra los días 12 y 13 de noviembre en Vison, en la prefectura japonesa de Mie, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la gastronomía de Euskadi y sus productos agroalimentarios.

En la delegación vasca también está presente Jakitea Elkartea, encabezada por su presidente, Xabier Zabaleta, junto a representantes del sector gastronómico y agroalimentario de Euskadi, y profesionales del mundo cinematográfico y gastronómico japonés.

Durante estos días, Euskadi dará a conocer la calidad y diversidad de sus productos, con especial atención a su gastronomía, sus bebidas -vinos de Rioja Alavesa, txakolis y Euskal Sagardoa- y el queso Idiazabal, acercando al público y a los profesionales japoneses la cultura gastronómica vasca, el origen de sus alimentos y el trabajo de las personas productoras.

Uno de los momentos centrales de la jornada de este jueves ha sido la proyección del documental 'Little San Sebastian Street', dirigido por Javier Vicente, realizado por Santi Cuartango, de Quartan Productions, y producido por Xabier Zabaleta.

La película narra el proyecto que ha trasladado la esencia de las barras de pintxos y la cocina tradicional donostiarra hasta Japón, a través de la creación de la San Sebastian Street en el complejo gastronómico Vison, en Taki, con la implantación de tres restaurantes vascos.

El documental recoge la experiencia de los cocineros Xabier e Iker Zabaleta de Aratz Erretegia, Pablo Loureiro de Casa Urola y Paul Arrillaga de Zazpi STM, que asumieron el reto de trasladar a Japón la esencia de la gastronomía vasca, adaptando sus propuestas a los productos locales japoneses, y recupera también la historia de los vínculos gastronómicos entre ambos territorios.

El documental muestra cómo la gastronomía "puede convertirse en un espacio de relación entre dos territorios distantes geográficamente, pero con importantes puntos de encuentro en su manera de entender el producto, su origen, la cocina y la calidad", según ha destacado la Consejería de Barredo.

La película llega a Taki después de haber obtenido el Foovie Audience Award (premio del público) en el Hokkaido Foovie Film Festival, celebrado en Sapporo, el pasado 8 de noviembre.

Amaia Barredo ha destacado el valor de este proyecto como "ejemplo de la capacidad de la gastronomía para crear vínculos entre territorios y culturas".

"Nos separan más de 10.000 kilómetros, pero Euskadi y Japón compartimos una manera de entender la cocina basada en el respeto por el producto, la importancia de su origen, el cuidado de los detalles y la búsqueda constante de la calidad", ha afirmado.

La jornada ha continuado con un encuentro institucional y gastronómico en el que Amaia Barredo ha compartido espacio con Yukitoshi Noro, vicegobernador de la prefectura de Mie; Tetsuya Tachibana, presidente de Vison Taki; y Xabier Zabaleta, junto a otros representantes e invitados.

Además de la participación en la presentación del documental, la delegación vasca va a visitar las instalaciones de Vison para conocer sus diferentes espacios y proyectos relacionados con la gastronomía, la agricultura, la producción local y el desarrollo rural.

Durante la visita se va a ofrecer una degustación y exposición de los productos vascos, dirigida a profesionales que trabajan en los restaurantes vascos del complejo.

Las especialidades elaboradas por cocineros vascos, acompañadas de vinos de Rioja Alavesa, Txakolis, Euskal Sagardoa, quesos Idiazabal y productos de Euskadi, mostrarán el potencial de la gastronomía como herramienta de promoción y de conexión entre ambos territorios.

"No hay una gran gastronomía sin un gran producto. Y no hay un gran producto sin las personas que lo hacen posible. Detrás de cada plato, de cada pintxo y de cada producto hay personas agricultoras, ganaderas, arrantzales, pequeñas empresas y profesionales que mantienen vivo nuestro territorio. Y ese compromiso lo estamos viendo aquí también en VIison", ha añadido la consejera.

MERCADO ESTRATÉGICO

El Departamento que gestiona Amaia Barredo ha explicado que la presencia de Euskadi en el Festival de Taki se enmarca en las relaciones gastronómicas, comerciales e institucionales que el Gobierno Vasco viene impulsando con Japón desde hace casi diez años.

En colaboración con el sector, se han desarrollado diferentes iniciativas para dar a conocer los productos vascos, reforzar su posicionamiento y generar oportunidades comerciales en el mercado japonés.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca considera Japón "un mercado de interés para las exportaciones agroalimentarias de Euskadi, tanto por el reconocimiento que existe hacia los productos de calidad como por la afinidad entre ambas culturas gastronómicas".

En ese sentido, ha señalado que "el respeto por la materia prima, la importancia de su origen, la tradición culinaria y la búsqueda de la excelencia representan puntos de encuentro que favorecen la promoción de los productos vascos".

Durante 2026 se ha desarrollado una misión inversa que permitió recibir en Euskadi a 18 profesionales japoneses, que tuvieron la oportunidad de conocer a 27 empresas productoras vascas. El programa combinó encuentros comerciales B2B con actividades de prescripción y conocimiento del producto, el territorio y la gastronomía vasca.

Además, se organizaron masterclass sobre los vinos de Rioja Alavesa, los txakolis y Euskal Sagardoa, además de catas, visitas a bodegas y reuniones comerciales, acercando a los participantes las distintas categorías de Basque Wine.

Por otro lado, se llevó a cabo una misión directa a Japón con la participación de diez bodegas de Rioja Alavesa y siete empresas de txakoli y Euskal Sagardoa.

Entre las principales acciones destacó el encuentro profesional Discover Basque Wine, celebrado en Tokio, que reunió a 220 profesionales japoneses.

En esta iniciativa se desarrollaron 44 acciones comerciales en distintas ciudades del país, con la participación de 667 profesionales y asistentes japoneses.

Estas actividades incluyeron presentaciones, catas, maridajes, seminarios, encuentros con influencers y medios de comunicación, visitas al canal HORECA y acciones de captación y fidelización de clientes.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia continuada de promoción que busca consolidar la presencia de los productos vascos en Japón, estrechar las relaciones con importadores y distribuidores y generar nuevas oportunidades para las empresas de Euskadi.

Para el año 2027, el Plan de Promoción de la Industria Alimentaria Vasca recoge dos acciones con el mercado nipón. En junio está prevista una nueva misión inversa en la que profesionales relevantes del sector japonés viajarán a Euskadi.