Veintinueve picaduras de carabela portuguesa en las playas vascas el fin de semana

Bandera que alerta de medusas en una playa de Bizkaia
Bandera que alerta de medusas en una playa de Bizkaia - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Actualizado: lunes, 20 julio 2026 11:04
Seguir en

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud ha contabilizado 29 picaduras de carabela portuguesa en las playas vascas durante el fin de semana. De las personas afectadas, cinco personas necesitaron de traslado a un centro sanitario.

Este pasado viernes, 17 de julio, se notificaron avistamientos de carabela portuguesa en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga (Getxo), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela) y Arrietara-Atxabiribil (Sopela).

Además, se notificó un caso de picadura en la playa de La Arena (Muskiz-Zierbena), una en Arrietara-Atxabiribil (Sopela), una en Barinatxe- Solandotes (Getxo-Sopela) y una en Karraspio (Mendexa). La persona que sufrió la picadura en Karraspio requirió traslado a centro sanitario.

También el sábado, 18 de julio, se notificaron avistamientos de carabelas en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga (Getxo), Arriatera-Atxabiribil (Sopela), Muriola (Barrika), Laga (Ibarrangelu), Isuntza (Lekeitio), Karraspio (Mendexa) y en Zumaia.

Asimismo, se contabilizaron una picadura de carabela portuguea en la playa de Ereaga (Getxo), una en Isuntza (Lekeitio), una en Muriola (Barrika), una en Arriatera-Atxabiribil (Sopela), tres en Armintza (Lemoiz), dos en Arrigorri (Ondarroa), dos en Zarautz, una en Getaria y una en Hondarribi. Una persona que sufrió la picadura en Zarautz y otra en Getaria requirieron traslado a centro sanitario.

En cuanto al domingo, 19 de julio, se notificaron avistamientos de carabelas portuguesas en las playas de Laga (Ibarrangelu), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Plentzia, Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), Arriatera-Atxabiribil (Sopela), La Arena (Muskiz-Zierbena), Gorliz, Aritzatzu (Bermeo), Bakio, Muriola (Barrika), Karraspio (Mendexa), Ea, Ereaga (Getxo), Isuntza (Lekeitio) y Orio.

Además, hubo un caso de picadura en Laga (Ibarrangelu), uno en Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), uno en Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), uno en Arriatera-Atxabiribil (Sopela), uno en La Arena (Muskiz-Zierbena), uno en Karraspio (Mendexa), uno en Ea, uno en Isuntza (Lekeitio), dos en Armintza (Lemoiz), uno en Zumaia y uno en Orio. Las dos personas que sufrieron picaduras en Armintza requirieron traslado a centro sanitario.

PROTOCOLO

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

También se produjeron dos picaduras leves en Gorliz (Astondo), una en Barinatxe-Solandotes, una en Bakio, una en Plentzia, una en Itzurun (Zumaia), Zarautz, La Concha (San Sebastian) y Arrigunaga (Getxo), precisando esta última traslado a centro sanitario.

Salud ha recordado que, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

En concreto, ha explicado que los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y las medidas van desde la colocación de la bandera amarilla, junto a la bandera con el logotipo medusas y aviso por megafonía de que se ha avistado carabela portuguesa en la zona de baño y por ello se solicita que se extremen la prudencia al bañarse.

Asimismo, se puede llegar a decidir la prohibición de baño con la colocación de la bandera roja junto a la bandera con el logotipo medusas y la difusión por megafonía del mensaje "se han avistado medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido".

En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas, aunque estén en la arena. En caso de picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiarla con agua de mar, y quitar los restos con una pinza, además de aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos.

Contador

Contenido patrocinado