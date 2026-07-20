Veintinueve picaduras de carabela portuguesa en las playas vascas el fin de semana

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud ha contabilizado 29 picaduras de carabela portuguesa en las playas vascas durante el fin de semana. De las personas afectadas, cinco personas necesitaron de traslado a un centro sanitario.

Este pasado viernes, 17 de julio, se notificaron avistamientos de carabela portuguesa en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga (Getxo), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela) y Arrietara-Atxabiribil (Sopela).

Además, se notificó un caso de picadura en la playa de La Arena (Muskiz-Zierbena), una en Arrietara-Atxabiribil (Sopela), una en Barinatxe- Solandotes (Getxo-Sopela) y una en Karraspio (Mendexa). La persona que sufrió la picadura en Karraspio requirió traslado a centro sanitario.

También el sábado, 18 de julio, se notificaron avistamientos de carabelas en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga (Getxo), Arriatera-Atxabiribil (Sopela), Muriola (Barrika), Laga (Ibarrangelu), Isuntza (Lekeitio), Karraspio (Mendexa) y en Zumaia.

Asimismo, se contabilizaron una picadura de carabela portuguea en la playa de Ereaga (Getxo), una en Isuntza (Lekeitio), una en Muriola (Barrika), una en Arriatera-Atxabiribil (Sopela), tres en Armintza (Lemoiz), dos en Arrigorri (Ondarroa), dos en Zarautz, una en Getaria y una en Hondarribi. Una persona que sufrió la picadura en Zarautz y otra en Getaria requirieron traslado a centro sanitario.

En cuanto al domingo, 19 de julio, se notificaron avistamientos de carabelas portuguesas en las playas de Laga (Ibarrangelu), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Plentzia, Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), Arriatera-Atxabiribil (Sopela), La Arena (Muskiz-Zierbena), Gorliz, Aritzatzu (Bermeo), Bakio, Muriola (Barrika), Karraspio (Mendexa), Ea, Ereaga (Getxo), Isuntza (Lekeitio) y Orio.

Además, hubo un caso de picadura en Laga (Ibarrangelu), uno en Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), uno en Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), uno en Arriatera-Atxabiribil (Sopela), uno en La Arena (Muskiz-Zierbena), uno en Karraspio (Mendexa), uno en Ea, uno en Isuntza (Lekeitio), dos en Armintza (Lemoiz), uno en Zumaia y uno en Orio. Las dos personas que sufrieron picaduras en Armintza requirieron traslado a centro sanitario.

PROTOCOLO

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

También se produjeron dos picaduras leves en Gorliz (Astondo), una en Barinatxe-Solandotes, una en Bakio, una en Plentzia, una en Itzurun (Zumaia), Zarautz, La Concha (San Sebastian) y Arrigunaga (Getxo), precisando esta última traslado a centro sanitario.

Salud ha recordado que, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

En concreto, ha explicado que los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y las medidas van desde la colocación de la bandera amarilla, junto a la bandera con el logotipo medusas y aviso por megafonía de que se ha avistado carabela portuguesa en la zona de baño y por ello se solicita que se extremen la prudencia al bañarse.

Asimismo, se puede llegar a decidir la prohibición de baño con la colocación de la bandera roja junto a la bandera con el logotipo medusas y la difusión por megafonía del mensaje "se han avistado medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido".

En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas, aunque estén en la arena. En caso de picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiarla con agua de mar, y quitar los restos con una pinza, además de aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos.