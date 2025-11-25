Euskadi registra 587.456 pensiones en noviembre, un 1,02% más que en 2024, con una cuantía de 1.622,52 euros, un 4% más

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Euskadi se situó en 587.456 en noviembre, un 1,02% más que hace un año, con una cuantía media de 1.622,52 euros, por encima de la media nacional que alcanza los 1.316,69 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca ha crecido en noviembre un 4,08% en comparación con el mismo mes del año anterior, por debajo del incremento del 4,42% registrado de media en el conjunto de comunidades autónomas.

De las 587.456 pensiones registradas en la Comunidad Autónoma Vasca en noviembre, 84.637 pensionistas son de Álava (+1,57%), 197.593 de Gipuzkoa (0,96%) y 305.226 de Bizkaia (+0,90%).

La pensión media en Álava asciende a 1.646,70 euros, un 4,03% más que hace un año; en Gipuzkoa alcanza los 1.592,97 euros, un 4,11% más interanual; y en Bizkaia es de 1.643,95 euros, un 4,07% más

Además, del total de pensiones concedidas en noviembre, 15.745 son de orfandad, con una cuantía media de 635,39 euros; 2.286 son a favor de familiares que perciben 996,95 euros; 43.205 son por incapacidad permanente con una media de 1.538,99 euros; 393.366 son por jubilación, con una percepción media de 1.840,83 euros; y 132.854 son por viudedad, con una media de 1.131 euros.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 58.560 y suponen el 10% total, porcentaje que sube al 14,6% en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 4,9% para los hombres.