Euskadi registra el abril más cálido de este siglo, con precipitaciones inferiores a lo habitual

Un termómetro marca 33 grados en el centro de Bilbao el pasado 6 de abril. - EUROPA PRESS

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado este año el abril más cálido del siglo XXI, con 0,8 grados más que el de 2011. Además, se han producido precipitaciones inferiores a lo habitual, con varias jornadas tormentosas a finales del mes, según ha explicado la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

La agencia vasca ha calificado el pasado mes de abril como "seco en términos generales", aunque con variaciones territoriales ya que, mientras en el litoral ha sido "muy seco", en el sur de Álava ha tenido "un carácter más próximo a la normalidad".

Según ha explicado, los acumulados de precipitación han sido inferiores a lo habitual en gran parte de Euskadi, si bien se han producido varios episodios tormentosos durante el último tercio del mes.

En concreto, ha precisado, los valores más elevados, superiores a los 100 l/m2, se han registrado en el nordeste de Gipuzkoa y en la divisoria de aguas, con registros como 126,5 mm en Berastegi, 123,4 mm en Eskas o 104,8 mm en Otxandio.

Por el contrario, los acumulados más bajos se han localizado en el oeste de Bizkaia y en puntos del litoral, con valores inferiores a los 45 l/m2 en estaciones como Zalla (27,9 mm), Balmaseda (33,7 mm) o Matxitxako (41,7 mm).

El número de días de precipitación el pasado mes de abril ha sido inferior al promedio climatológico, especialmente en la vertiente cantábrica.

Tras un inicio de mes inestable y húmedo, entre los días 3 y 10 predominó el tiempo seco y estable. La segunda mitad de abril estuvo marcada por una mayor inestabilidad atmosférica y por el desarrollo de tormentas, especialmente durante el día 29, cuando varias bandas convectivas atravesaron el territorio de suroeste a nordeste, dejando chubascos localmente fuertes, abundante aparato eléctrico y precipitaciones intensas, ha recordado Euskalmet.

MÁS DE 30 GRADOS

Por lo que respecta a las temperaturas, abril ha presentado un comportamiento "excepcionalmente cálido". Las temperaturas medias se han situado entre los 15 y 16 grados en la costa y entre 13 y 14 grados en la Llanada Alavesa, con anomalías que han alcanzado los 3,6 grados por encima del promedio 1991-2020 e incluso superiores a los 4 grados en algunas comarcas interiores.

En el conjunto del siglo XXI, este abril ha superado en 0,8 grados al anterior abril más cálido en Euskadi, que fue el mes de abril de 2011.

El pasado mes predominaron los días cálidos, con varios episodios de temperaturas "muy elevadas para la época". Así, el día 21 se superaron los 30 grados en amplias zonas de la vertiente cantábrica y se anotaron récords de temperatura máxima para abril en varias estaciones (como Jarralta 33 grados, Gardea 32,8, Zizurkil 32,8 o Sodupe-Cadagua 32).

También se registraron noches "excepcionalmente suaves", especialmente el día 7, con mínimas superiores a los 18 grados en puntos próximos a la costa como en las estaciones de medición de Santa Clara (20,4 grados) o de Zarautz (20 grados).

El viento ha estado dominado por flujos locales, aunque ocasionalmente han aparecido vientos marítimos del noroeste y del sureste. En general la intensidad ha sido débil o moderada y las rachas más intensas se registraron el día 21, con los 98,1 km/h en Orduña y valores próximos a los 95 km/h en otras zonas expuestas y no expuestas.

Por lo que respecta a los episodios de meteorología adversa, abril ha sido un mes, en palabras de Euskalmet, "relativamente tranquilo", con seis avisos amarillos activados, de los cuales tres estuvieron relacionados con precipitaciones intensas y otros tres con la mala mar (dos por oleaje y uno por impacto en costa).