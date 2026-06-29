Euskadi registra hasta marzo 1.730 denuncias por violencia de género, un 2,4% más, 1.666 procedentes de mujeres

Archivo - Una persona sostiene una pancarta en una manifestación contra la violencia machista - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias recibidas en el primer trimestre del año en las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia en el País Vasco ascendieron a 1.730, un 2,4% más que en el mismo periodo de 2025. Mientras, el número de mujeres que denunciaron como víctimas fueron 1.666, lo que supone un incremento anual del 3,9%. Un total de 217 mujeres, el 12,5% del total, renunció a declarar contra su agresor.

Los datos hechos públicos este lunes por el Observatorio contra la Violencia Domestica y de Género, recogidos por el Servicio de Estadística del CGPJ, muestran que, del total de víctimas, 915 eran de nacionalidad española, un 0,9% más, y 751 procedían de otros países, con un alza del 7,9% más sobre el primer trimestre de 2025.

El número de menores, hijos o hijas de las agredidas, que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas en Euskadi ascendieron a 10, un 44% menos que hace un año.

Además, un total de 217 mujeres víctimas, el 12,5% del total, se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor en las Secciones de Violencia sobre la Mujer en Euskadi. Este dato es un 5,9% más elevado que en los tres primeros meses del año pasado.

Del total de mujeres que en los tres primeros meses de este año renunció a declarar contra su agresor, 108 tenían nacionalidad española y 109 eran de otras nacionalidades.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Además, las Secciones de Violencia sobre la Mujer en el País Vasco recibieron en el primer trimestre del año 310 peticiones de órdenes de protección, un 24,5% más que el mismo periodo de 2025. Todas esas órdenes fueron admitidas y finalmente se adoptaron 190, un 5,6% más que hace un año, y 120 fueron denegadas, un 73,9% más.

Además, en las Secciones en funciones de guardia se solicitaron 97 medidas de protección, 4 más que las contabilizadas hace un año, de las que 50 fueron acordados y 47 denegadas.

Entre enero y marzo, las Secciones de Violencia sobre la Mujer en el País Vasco enjuiciaron a 357 personas, un 1,4% menos que en primer trimestre del año pasado, y la mayoría, 347, fueron condenadas.

En las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia en el País Vasco, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, los hombres juzgados por violencia de género entre enero y marzo de 2026 fueron 356, un 2,6% más.

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves con penas de cárcel superiores a los cinco años, se juzgaron a 18 personas en el primer trimestre, un 157,1% más que en 2025 (con 7). En las secciones de Menores hubo tres personas enjuiciadas por violencia de género en el primer trimestre de 2026, un 62,5% menos que hace un año.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se sitúo en Euskadi, en el primer trimestre del año, en 14,5 (0,5 puntos más alta que hace un año), por debajo de la media nacional de 18,1.

Por encima de la media estatal estuvieron Baleares (28,7), Navarra (24,5), Canarias (23,4), Comunidad Valenciana (23), Madrid y Murcia (21,2) y Andalucía (18,8). Por debajo de la media nacional se situaron Castilla y León (11,4), Galicia (12,2), Extremadura (13,7), Cataluña (13,9), País Vasco (14,5), Cantabria y Asturias (14,6), Aragón (14,8), La Rioja (15) y Castilla-La Mancha (17,4).

VIOLENCIA SEXUAL

Si se evalúa la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia del País Vasco recibieron en el primer trimestre de 2026 un total de 133 denuncias y registraron el mismo número de mujeres víctimas. De ellas, 67 eran españolas y 66 tenían otras nacionalidades.

Estos órganos judiciales asumieron la competencia en esta materia el pasado 3 de octubre, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El número de delitos instruidos ascendió a 136, y los más frecuentes fueron los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que alcanzaron los 124, mientras el resto fueron delitos de acoso con connotación sexual (12).

En el mismo periodo se recibieron 23 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 12. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer enjuiciaron a un total de 5 personas por estos delitos y las Secciones de lo Penal a 8.