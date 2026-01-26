Euskadi registra rachas máximas de viento del oeste de 104 km/h en Hondarribia y de 103 km/h en Matxitxako

Archivo - Viento - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que el domingo ha estado bajo alerta naranja por viento, ha registrado esta pasada madrugada rachas máximas de componente del oeste de 104 km/h en la estación meteorológica de Higer, en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, de 103 km/h en la de Matxitxako, en Bermeo (Bizkaia) y de 102 km/h en la de Jaizkibel, en Lezo (Gipuzkoa). Además, la altura de ola significante máxima se ha registrado en el Puerto de Pasaia, con 4,2 metros.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará desde las 21.00 hasta las 24.00 horas de este lunes el aviso amarillo por riesgo de viento. Según las previsiones, en zonas expuestas de Bizkaia las rachas de viento del suroeste pueden superar los 100 km/h y los 80 km/h en zonas no expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste.

El aviso amarillo por riesgo de viento se volverá a activar este martes, desde las 00.00 hasta las 03.00 horas, cuando las rachas de viento del suroeste pueden superar los 80 km/h, especialmente en el oeste, en zonas no expuestas.

En la franja horaria de 00.00 a 09.00 horas estará activado también el aviso amarillo por viento, por rachas de viento del sur-suroeste que pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Álava, especialmente en zonas de montaña del oeste.