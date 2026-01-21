Euskadi registra rachas de viento máximas de 140 km/h en Orduña y de 139 km/h en Matxitxako

Archivo - Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que se encuentra en aviso amarillo por riesgo de viento, ha registrado en las últimas horas rachas máximas de componente del suroeste de 140 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Orduña y de 129 km/h en la de Matxitxako.

Además, en zonas expuestas también se han registrado rachas de viento del suroeste de 138 km/h en Punta Galea, de 136 km/h en Cerroja, de 124 km/h en La Garbea, en Balmaseda, y de 109 km/h en Zarautz y Jaizkibel, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Además, en zonas no expuestas de Bizkaia las rachas de viento del suroeste han alcanzado máximas de 105,5 km/h en Zorrotza, de 94 km/h en Iurreta y de 87 km/h en Galindo.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantendrá activado hasta las 18.00 horas de este miércoles el aviso amarillo por riesgo de viento, ante la previsión de rachas del sur-suroeste que superarán los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en zonas de montaña del oeste.

El aviso amarillo por riesgo de viento se volverá a activar este jueves desde las 21.00 hasta las 24.00 horas. Las rachas de viento del suroeste podrían superar los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia, especialmente en zonas de montaña del oeste. En zonas no expuestas de Bizkaia las rachas de viento del suroeste podrían rondar los 80 km/h, especialmente en el oeste.

Además, este jueves se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 03.00 hasta las 21.00 horas. Según las previsiones, la altura de ola significante puede superar los 4 metros, y la mar de fondo del noroeste rondará los 3,5-4 metros.

El viento soplará de componente oeste fuerza 5, con algunos intervalos de 6 de madrugada y a primeras horas de la mañana, amainando durante la tarde y girando a componente sur a partir de la tarde-noche. A últimas horas del día podría arreciar. Originará fuerte marejada disminuyendo a marejadilla por la tarde-noche.

Asimismo, desde las 06.00 hasta las 08.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa. La altura de ola significante se situará en torno a 3,5 metros y la pleamar de las 06.42 horas provocará con una marea estimada de 4,7 metros.

El aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa se volverá a activar desde las 18.00 hasta las 20.00 horas, cuando se prevé una altura de ola significante en torno a 3,5 metros. La pleamar será a las 19.04 horas, con una marea estimada de 4,39 metros.