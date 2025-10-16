Euskadi registra en septiembre 104.209 afiliados extranjeros, un 6,6% más que hace un año

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró el pasado mes de septiembre un total de 104.209 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que supone un aumento del 1,74% con respecto a agosto y del 6,60% en comparación con septiembre de 2024, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Casi la mitad de los cotizantes de otros países están registrados en Bizkaia, en concreto 50.580, que suponen un 0,79% más en términos mensuales y un 8,09% en términos interanuales. Otros 34.977 están afiliados en Gipuzkoa, un 0,97% más que en agosto y un 4,02% más que hace un año. Finalmente, en Álava hay 18.652 afilados extranjeros, un 6% más que el mes anterior y un 7,58% más que en septiembre de 2024.

De los 104.209 cotizates de otros países en Euskadi, un total de 87.515 están inscritos en el régimen general de la Seguridad Social, de los que 9.698 están afiliados como trabajadores del hogar y 1.926 como trabajadores agrarios. Además, 16.253 personas cotizan como autónomos y 440 como trabajadores del mar.

La mayoría, 82.123 trabajadores, provienen de países de fuera de la Unión Europea, entre los que destacan Colombia, Marruecos, Venezuela y Nicaragua. Entre los 22.085 afiliados a la Seguridad Social de países de la UE, predominan los de Rumanía, Portugal, Italia y Francia.