Euskadi registra en las últimas horas precipitaciones máximas de 65 litros/m2 en Eskas

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que está este martes en aviso amarillo por lluvias persistentes, ha registrado en las últimas horas precipitaciones máximas de 85 litros/m2 en la estación meteorológica de Eskas, de 63,2 l/m2 en la de Cueto; de 60,3 l/m2 en la de Ereñozu; de 54,2 l/m2 en la de Sangroniz; y de 53 l/m2 en la de Muxika, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Durante toda la jornada, Euskadi mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones persistentes, con la previsión de que se puedan acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el este.

Según el pronóstico, se esperan chubascos moderados, muy abundantes en la vertiente cantábrica, especialmente en el este. En la vertiente cantábrica los chubascos podrían ser tormentosos y venir acompañados de granizo y durante la mañana podrían ser localmente fuertes.

Además, hasta las 15.00 horas, Euskadi está bajo aviso amarillo por riesgo marítimo para la navegación por oleaje. La altura de ola significante irá disminuyendo desde los 4 metros hasta situarse en torno a 3,5 metros a primeras horas de la tarde.

La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 metros y el viento del noroeste con fuerza 4 a 5, con intervalos de fuerza 6, originará marejada a fuertes marejada, con áreas de mar gruesa. En el litoral las rachas de viento del noroeste que podrían rondar los 80-90 km/h.