Archivo - Vestido de boda - EKA/ACUV - Archivo

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró en 2023 la disolución de 3.213 matrimonios, un 8% más que el año anterior, cuando se produjeron 2.975 rupturas. El 96,2% del fin de los matrimonios fueron divorcios directos, tres de cada cuatro, el 76,4%, de mutuo acuerdo, según datos elaborados por Eustat.

Por territorios, del total de rupturas, más de la mitad, 1.613, se dieron en Bizkaia (50,2%), en Gipuzkoa se tramitaron 1.092 rupturas (34%) y en Álava, 508, el 15,8%).

Se considera ruptura matrimonial a la disolución de un matrimonio debida a nulidad, separación y divorcio directo, es decir, cuando no ha existido una separación legal previa.

El total de divorcios directos fue de 3.090 en 2023, de los cuales 2.360 fueron de mutuo acuerdo (76,4%) y 730 contenciosos (23,6%). Las separaciones fueron 121, de las que 104 lo fueron de mutuo acuerdo (el 86%) y 17 contenciosas (14%).

En lo que respecta a 2022, los divorcios de mutuo acuerdo fueron 2.315 y los contenciosos 564; mientras que las separaciones fueron 80 de mutuo acuerdo y 14 contenciosas. La demanda fue presentada conjuntamente por ambos cónyuges en un 59,6% de las rupturas matrimoniales, en el 25,3% por la esposa y en el 10,7% por el esposo.

DURACIÓN DE MATRIMONIOS

En cuanto a la duración de los matrimonios, el 35,4% de las rupturas se produjo antes del décimo aniversario y un 25,8% después de 20 años. En el caso de los divorcios, la duración media es de 15,2 años en los divorcios directos y de 23,9 años cuando hay previamente una separación legal.

El 35,4% de los matrimonios disueltos no tenía hijas o hijos menores, ni mayores dependientes; el 52,5% sólo tenía menores de edad, el 2,6% sólo mayores económicamente dependientes y el 9,5% tanto menores como mayores dependientes.

En el caso de tener hijos o hijas a su cargo, en el 55% de los matrimonios la pensión alimenticia correspondió a ambos cónyuges, en el 37,6% al padre y en el 7,5% a la madre.

La custodia de las hijas o hijos menores fue compartida en un 56,1% de los casos. Correspondió a la madre en un 36,2%, al padre en un 7,2% y el resto de los casos, a otras personas (0,5%).

En cuanto a los divorcios, en 2023 hubo un total de 3.449, repartidos en 359 casos donde había habido una separación legal previa y 3.090 que fueron divorcios directos. Esto supone 273 más que en 2022, cuando fueron 3.176 (+8,6%).

Se divorciaron 3.392 parejas de distinto sexo y 57 del mismo, 32 de mujeres y 25 de hombres. En referencia a los divorcios de parejas de distinto sexo, el mayor número tuvo lugar en la franja de edad de 40 a 49 años, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, y supusieron un 37,5% y un 40%, respectivamente, del total de las personas divorciadas. La edad media de las mujeres en el momento del divorcio fue de 47 años y la de los hombres de 49,5 años.

NACIONALIDAD

En cuanto a la nacionalidad de los y las cónyuges de los mencionados divorcios, un 13,5% de los hombres era de origen extranjero, siendo 12,2% el porcentaje de esposas extranjeras.

Atendiendo al estado civil de los y las cónyuges cuando contrajeron el matrimonio ahora disuelto, las esposas solteras suponían el 81,7%, algo menos de lo que suponían los esposos solteros, 86,6%.

La mayoría de los y las cónyuges residía en Euskadi en la fecha del divorcio, aunque el 4,6% de los hombres y el 2,2% de las mujeres tenían su residencia fuera de la misma.

De las 121 separaciones que tuvieron lugar en 2023, el 86% fue de mutuo acuerdo y 14% se resolvió por vía contenciosa. En 2022 las separaciones fueron 94, de mutuo acuerdo 80 y 14 contenciosas.

Del total de las separaciones, 120 correspondieron a parejas de distinto sexo, siendo en el momento de la separación la edad media de los hombres de 52,4 años y de las mujeres de 49,5 años.