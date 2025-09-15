Euskadi registró 6.300 fallecimiento en el primer trimestre del año, un 1% más y pierde 3.039 personas de población

Las principales causas de defunción fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores, con el 49,1% de los fallecimientos

El número de defunciones en Euskadi durante el primer trimestre del año se cifró en 6.300, un 1% más que en el mismo periodo del año anterior y el crecimiento vegetativo fue negativo, con una pérdida de población de 3.039 personas, según datos elaborados por Eustat.

Por meses, las defunciones descendieron en enero y marzo, un 2,1% y un 2%, y aumentaron un 8,3% en febrero respecto al 2024. Por territorios históricos, en Álava, con un total 854 defunciones, se produjo el aumento relativo más significativo, con un 6,1%. En Bizkaia, con 3.454 defunciones, aumentaron un 1,5%. Y en Gipuzkoa, sin embargo, con 1.992 fallecimientos, se observó un descenso del 2%.

Por sexos, fallecieron 3.305 mujeres y 2.995 hombres, lo que supone un ascenso del 2,3% para las mujeres y un descenso del 0,4% para los hombres. Entre las defunciones ocurridas en este primer trimestre, 5 correspondieron a menores de un año (0,1%) y 128 a centenarios (2%).

CAUSAS DE DEFUNCIÓN

Las principales causas de defunción fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores, que produjeron 1.560 y 1.529 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 49,1% de las defunciones.

Como tercera causa de mortalidad se situaron las causas del sistema respiratorio con 847 casos (13,4%). Las defunciones por causas del sistema nervioso fueron la cuarta causa de defunción con 374 fallecimientos (5,9%). Las defunciones por enfermedades del sistema digestivo fueron 301 (4,8%).

El orden de importancia de las causas de defunción varía según el sexo; entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que, entre las mujeres, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores ocuparon el segundo lugar.

CRECIMIENTO VEGETATIVO NEGATIVO

El crecimiento vegetativo en la Comunidad Autónoma Vasca fue negativo en el primer trimestre de este año, con un descenso total de 3.039 personas.

En los tres territorios se ha perdido población, en concreto, en Bizkaia 1.828 personas, en Gipuzkoa 891 y en Álava 320. En 2024 se contabilizaron 171 muertes por suicidio o lesiones autoinflingidas en Euskadi, es decir, un 21,3% más que en 2023.