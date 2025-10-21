Euskadi, seleccionada por National Geographic entre los 25 destinos más inspiradores y significativos del mundo

VITORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi aparece como uno de los 25 destinos más inspiradores y significativos del mundo en el listado "Best of the World: Where to Go in 2026" de National Geographic. Este listado, elaborado por los equipos editoriales globales de National Geographic y National Geographic Traveller, destaca experiencias de viaje que promueven una conexión profunda con la naturaleza, la cultura y las comunidades locales.

La inclusión de Euskadi en esta prestigiosa lista "refuerza su posicionamiento como destino turístico de referencia internacional, gracias a su riqueza cultural, paisajes únicos, gastronomía reconocida mundialmente y compromiso con la sostenibilidad", según ha afirmado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La selección de 'Best of the World 2026' incluye destinos que celebran momentos culturales únicos, maravillas naturales y propuestas de viaje responsables.

Euskadi se presenta como una opción ideal tanto para exploradores experimentados, como para quienes buscan una primera aventura significativa.