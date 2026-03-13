Euskadi tendrá un representante ante Unesco y otro en la Organización Mundial del Turismo

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - GUILLERMO NAVARRO

BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma Vasca tendrá un representante ante Unesco, como parte de la delegación permanente del Estado ante la organización internacional, y otro en la Organización Mundial del Turismo, que participarán directamente en los trabajos, reuniones y conferencias de dichas organizaciones, lo que supone "una oportunidad para incrementar su capacidad de interlocución e influencia en ámbitos de especial interés para Euskadi como la cultura, la lengua, el patrimonio, la educación, la ciencia, el turismo y la sostenibilidad".

Los gobiernos vasco y central han acordado este viernes la incorporación de Euskadi como miembro asociado de la Unesco y de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), dos organizaciones del sistema de Naciones Unidas "estrechamente vinculadas a ámbitos de competencia propias de Euskadi", según ha informado el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

El acuerdo se ha formalizado mediante un protocolo de colaboración entre ambas administraciones, cuya firma han oficializado esta mañana la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Al acto ha asistido además el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, así como la directora General de Naciones Unidas, Lucia García Rico.

"Este acuerdo es un paso muy importante en el fortalecimiento de la presencia internacional de Euskadi a través de organismos multilaterales, especialmente en un momento geopolítico en que estas organizaciones son más necesarias que nunca", ha afirmado Ibone Bengoetxea.

EL ACUERDO

El acuerdo establece el marco para la participación inmediata de Euskadi en estos organismos internacionales, y "refuerza la proyección exterior de Euskadi en espacios multilaterales estratégicos tal como persigue la estrategia internacional Euskadi Globala", han remarcado desde la Consejería, para destacar que es "un nuevo paso que conecta con esa Estrategia que cumple con el objetivo marcado por el Lehendakari, Imanol Pradales, de reforzar la presencia de nuestro país en todas aquellas mesas en las que se toman decisiones que afectan a la sociedad vasca".

El compromiso contempla que Euskadi designará de forma inmediata a su representante ante Unesco, con sede en París, como parte de la delegación permanente del Estado ante la organización internacional, así como a su representante, ante la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, con el fin, en ambos casos, de que participen directamente en los trabajos, reuniones y conferencias de dichas organizaciones "clave" en el ámbitos de la educación, la ciencia, y la cultura, así como para el desarrollo del turismo sostenible, la innovación y la cooperación internacional.

Este acuerdo conlleva la adquisición formal del estatus de miembro asociado de Unesco, con sede en París, y de la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, que se producirá durante la celebración de las próximas asambleas generales de estas organizaciones en 2027.

"Es una oportunidad para incrementar su capacidad de interlocución e influencia en ámbitos de especial interés para Euskadi como la cultura, la lengua, el patrimonio, la educación, la ciencia, el turismo y la sostenibilidad", ha insistido la vicelehendakari.

Bengoetxea ha remarcado que el Gobierno Vasco continúa trabajando para lograr que Euskadi "tenga voz propia" en todos aquellos organismos y foros internacionales en los que pueda contar con presencia, "de forma que podamos defender los intereses de Euskadi desde nuestra visión y vocación de ensanchar los límites del autogobierno".

La participación de Euskadi en estas organizaciones se enmarca en "una tendencia creciente de implicación de gobiernos con amplias competencias propias en foros multilaterales, y se articula de manera plenamente compatible con el marco jurídico", según ha precisado el Departamento.