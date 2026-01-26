Euskadi tramita desde julio 11.171 permisos de trabajo de extranjeros y prevé superar los 22.000 en 2026

Elenea Pérez Barredo y Mikel Torres - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha tramitado, desde la asunción de la transferencia en julio, 11.171 expedientes de permisos de trabajo de personas extranjeras, el 35,78% del total de los gestionados en esa comunidad autónoma desde esa fecha y hasta el 16 de enero de 2026. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo prevé superar los 22.000 al cierre de este año.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha comparecido este lunes junto a la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, para hacer balance de los primeros seis meses de gestión de las autorizaciones iniciales de permisos de trabajo de personas extranjeras, una competencia que su departamento asumió el 1 de julio de 2025.

Tras afirmar que el balance es "positivo y muy claro", Torres ha subrayado que la transferencia "no sólo está funcionado bien y de forma ágil y eficaz, sino que está aportando valor real al mercado laboral, ayuda a las empresas y refuerza los derechos de las personas trabajadoras, además de contribuir a la cohesión social de Euskadi a través del empleo".

De esas 11.171 autorizaciones iniciales de trabajo gestionadas directamente por el Gobierno Vasco, en torno a 1.800 al mes, el 85% de los expedientes gestionados, un total de 9.494, ha correspondido a autorizaciones por arraigo, principalmente sociolaboral, y un 10% a autorizaciones iniciales de trabajo.

Por Territorios, el 55,11% correspondieron a Bizkaia, el 29,67% en Gipuzkoa y el 15,23% a Álava, mientras que, atendiendo al género del solicitante, el 59,35% son varones y el 40,65%, mujeres.

En función de las ocupaciones, el 32% de las tramitaciones ha correspondido a empleo doméstico aunque, tal y como ha precisado Elena Barredo, el desglose adecuado debe hacerse a partir de los datos relativos al Catálogo Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

De esta manera, y según CNAE, las autorizaciones iniciales, es decir, cuando las empresas buscan en origen a trabajadores, sitúan a Construcción (24,48%), Servicios (16,83%), Industria (13,18%), Agricultura (12,83%) y Hostelería (11,36%) por encima del empleo de personal doméstico (10,18%).

Sin embargo, en función de las peticiones por arraigo sociolaboral, donde se incluyen a solicitantes que residen en Euskadi pero están en situación irregular (sin papeles) y que buscan establecerse en Euskadi a través del empleo, las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico están muy por encima del resto, con prácticamente el 37% de las tramitaciones. Le siguen Hostelería (18,33%), Construcción (16,32%) y Servicios (12,27%).

RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES

Por otra parte, el Departamento ha abierto 1.676 expedientes relacionados con las contrataciones recibidas, de los que 99 contratos han sido denegados, el 4% del total, mientras 660 han sido concedidas (55%), 144 se dieron de baja (3%), 68 archivadas (12%), otras 542 se encuentran en fase de trámite (22%) y solo un 2% fueron inadmitidas a trámite.

Tal y como han precisado tanto Torres como Barredo, estas autorizaciones se deniegan cuando los contratos analizados "no garantizan unas condiciones laborales dignas" para el trabajador.

En este sentido, el consejero ha subrayado que el Gobierno Vasco, que también actúa como autoridad laboral, deniega estas autorizaciones cuando los contratos no garantizan salarios acordes a los convenios colectivos o el SMI o la jornada laboral no corresponde a lo fijado.

En ese sentido, y tal y como ha subrayado, "si Euskadi necesita talento, si necesita incorporar más personas a nuestro mercado laboral, vamos a vigilar que el trabajo creado sea digno, decente y con derechos, y para ello necesitamos políticas públicas responsables y con visión de futuro".

En palabras del vicelehendakari, "no hablamos solo de gestionar expedientes, hablamos de construir más cohesión social a través del empleo y de avanzar hacia un mercado laboral cada vez más inclusivo".

Por último Mikel Torres ha enmarcado estos datos en un contexto de "fortaleza incuestionable" de la economía y del mercado laboral vasco y que, tal y como ha subrayado, "ha contado con una aportación decisiva de las personas migrantes cotizando", con una presencia "especialmente relevante en sectores estratégicos como la hostelería, la construcción, la logística y la industria".

Tras resaltar que "el empleo y el crecimiento económico actuales no se explican sin la aportación de las personas migrantes", Torres ha recordado que casi 17.000 personas autónomas son de origen extranjero, un 5,4% más que el año anterior, y el 55% de las nuevas altas en la Seguridad Social en 2025 corresponde a personas migrantes".