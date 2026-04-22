Euskadi volverá a la Bienal de Venecia 50 años después con un proyecto que aúna memoria y creación contemporánea

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha presentado el proyecto en Artium Museoa, en Vitoria-Gasteiz - ADRIAN RUIZ-IREKIA

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi volverá en 2026 a Venecia (Italia) en el marco de la Bienal, uno de los principales escenarios internacionales del arte contemporáneo, cincuenta años después de su primera presencia en 1976, con un proyecto que aúna memoria y creación contemporánea.

El País Vasco acudirá a este festival con el proyecto 'I Baschi alla Biennale 1976/2026', una iniciativa que conecta memoria y creación contemporánea y que propone una reflexión sobre el papel del arte como herramienta de expresión, libertad y afirmación colectiva, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El lehendakari, Imanol Pradales, encabezará la propuesta vasca en Venecia, que se desplegará entre los días 6 y 8 de mayo a través de un programa articulado en tres ejes complementarios: el institucional, el académico y el artístico.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha presentado el proyecto en Artium Museoa, en Vitoria-Gasteiz.

La consejera ha explicado que este regreso servirá para proyectar a Euskadi "un país moderno, creativo, con identidad propia y abierto al mundo". En la presentación también han participado la directora de Etxepare Euskal Institutua, Irene Larraza; Beatriz la directora del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco-Artium Museoa, Beatriz Herráez; y la doctora en Historia del Arte Miren Vadillo.

"LA VOZ DE UN PAÍS"

Durante su intervención, Bengoetxea ha recordado que la participación de 1976 tuvo lugar en un contexto de transición y falta de libertades, cuando un grupo de artistas vascos llevó a Venecia "la voz de un país". "Aquel gesto no fue solo cultural, fue también una expresión de libertad, dignidad y afirmación colectiva", ha señalado.

En aquel contexto, la Bienal cedió un espacio a un programa impulsado por artistas vascos que, sin contar con un pabellón propio, convirtió Venecia en un altavoz internacional. A través del cine, la música y las artes visuales, nombres como Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert, José Antonio Sistiaga o Mikel Laboa, situaron la realidad cultural y política vasca en el centro del debate internacional.

Cincuenta años después, Euskadi vuelve a Venecia "desde una realidad consolidada, con instituciones propias y un sistema cultural fuerte", ha indicado. "Si entonces aquella presencia surgió sin respaldo institucional, hoy es el propio país quien impulsa este proyecto", ha destacado la vicelehendakari.

MEMORIA, PENSAMIENTO Y CREACIÓN

El proyecto 'I Baschi alla Biennale 1976/2026' se concibe como una plataforma multidisciplinar que articula distintas dimensiones del hecho cultural. Por una parte, el eje institucional tendrá como escenario la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, donde el 7 de mayo se celebrará el acto oficial presidido por el lehendakari.

El eje académico se desarrollará en la Universidad Ca' Foscari de Venecia con la jornada 'Euskadi en la Bienal de Venecia, 1976: memoria para el futuro', integrada en Biennale Sessions, el programa académico oficial de la Bienal, gracias a la colaboración entre Etxepare Euskal Institutua y la Università Ca' Foscari Venezia.

En ella, especialistas analizarán el papel del arte vasco en el contexto internacional, abordando cuestiones como la identidad, la representación o las transformaciones sociales.

Por su parte, el eje artístico se concretará en el Palazzo Contarini della Porta di Ferro, con un caso de estudio que reunirá materiales históricos -audiovisuales, sonoros y documentales- y los pondrá en diálogo con obras contemporáneas, configurando un archivo vivo abierto a nuevas interpretaciones.

La presentación del proyecto se ha celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco-Artium Museoa, en Vitoria-Gasteiz, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, agentes culturales, artistas y personas vinculadas a la histórica participación de 1976.

En el acto han estado presentes, entre otras personas, los artistas Jose María Zabala y José Ángel Rebolledo, participantes en la Bienal de 1976, así como familiares de creadores vinculados a aquel momento (José Antonio Sistiaga, Néstor Basterretxea, Fernando Larruquet, hermanos Artze, Mikel Laboa, Jose Luis Zumeta) y representantes del ámbito artístico y académico. En total, una decena de personas ligadas al proyecto han acompañado la presentación.