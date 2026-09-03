Euskadiko Orkestra graba en Miramon el primer registro sinfónico del compositor vitoriano José María Sanmartín

Euskadiko Orkestra recupera al compositor vitoriano José María Sanmartín - EUSKADIKO ORKESTRA

SAN SEBASTIÁN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadiko Orkestra ha convertido esta semana su sede donostiarra de Miramon en estudio de grabación para acometer el primer registro sinfónico del compositor vitoriano José María Sanmartín, en el centenario de su nacimiento y cincuentenario de su fallecimiento. Pablo Urbina dirige a la orquesta.

Las grabaciones discográficas son "un pilar esencial" en la actividad de Euskadiko Orkestra cuya fonoteca supera ya los 80 volúmenes centrados, fundamentalmente, en la creación vasca. La figura de José María Sanmartín ocupará un lugar destacado en este apartado puesto que su recuperación "supondrá un valioso redescubrimiento de un creador injustamente relegado al olvido", han señalado desde la orquesta vasca.

Son tres las obras grabadas en este proyecto, dirigidas por el también vitoriano Pablo Urbina: 'Suite Arabarra', obra para orquesta con la que obtuvo el Premio Nacional de Música en 1963; 'Danzas Sabbáticas', obra de tres movimientos para orquesta escrita un año antes de su fallecimiento; y 'Cuatro piezas', obra original para quinteto de cuerda que ha recibido la adaptación sinfónica del compositor de Oion Francisco Ibáñez Iribarria expresamente para Euskadiko Orkestra.

Este compendio de obras escritas por Sanmartín en diferentes momentos de su trayectoria sumará alrededor de una hora de música que formará parte del legado musical alavés y constituirá "un claro homenaje" de Euskadiko Orkestra al compositor gasteiztarra.

José María Sanmartín fue un pianista, organista y compositor cuya importante trayectoria musical "había quedado sorprendentemente en el olvido". Tras completar sus estudios en la capital alavesa con Luis Aramburu y en Bilbao, se trasladó a París en 1953 desde donde comenzó un camino musical por Europa en ciudades como Berlín, Bonn, Ginebra o Lyon y recibió numerosos reconocimientos y premios.

Fue alumno de composición de Arthur Honegger. Trabajó con Alfred Cortot, y continuó después en Ginebra, con Marescotti, y en la Universidad Técnica de Berlín, con Rolof. Fue becado en 1958 por el Consejo Internacional de la Música de la Unesco. En 1966 ganó por oposición la plaza de pianista de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Allí siguió su carrera hasta su temprano fallecimiento a la edad de 50 años.