Euskadiko Orkestra inicia este viernes en Bilbao su nueva Temporada con la 'Sinfonía nº2' de Mahler

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SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadiko Orkestra inaugura su Temporada Sinfónica 2026/27 con un primer programa titulado 'Mahler 2. Resurrección'. Los conciertos tendrán lugar este viernes en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el lunes en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria, el martes y el miércoles en el Auditorio Kursaal de San Sebastián y el sábado, 3 de octubre, en el Auditorio Baluarte de Pamplona.

Desde la orquesta vasca han explicado que la música de Gustav Mahler ha sido "fundamental" en la historia reciente de Euskadiko Orkestra. Desde 2013, ha interpretado todo su ciclo sinfónico, y el autor bohemio volverá a estar presente en esta Temporada que comienza con su "monumental" 'Sinfonía nº2, Resurrección'.

"Mahler plantea aquí un viaje sonoro desde la angustia existencial hasta la esperanza de resurrección, a través de cinco movimientos que arrancan con un rito fúnebre y desembocan en un final coral de impacto casi litúrgico", han detallado.

Con su gran duración, cercana a la hora y media, la 'Sinfonía nº2' es "una reflexión de vasto alcance sobre la vida, la muerte y la posibilidad de una resurrección espiritual".

Escrita entre 1888 y 1894, fue la primera de las grandes sinfonías corales de Mahler y también la primera en la que abordó expresamente la temática ultraterrenal. Fue estrenada por la Filarmónica de Berlín con el propio Mahler como director.

Lucas Macías, uno de los grandes oboístas de su generación y hoy director titular de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Ciudad de Granada y Filarmonía de Oviedo, guiará a Euskadiko Orkestra en esta travesía metafísica junto a la joven soprano vizcaína Jone Martínez, una de las voces de música antigua más solicitadas del panorama europeo, y la mezzosoprano rusosuiza Nadezhda Karyazina, habitual en teatros como la Ópera de Zúrich o la Staatsoper de Hamburgo. Culminará el reparto de artistas invitados el Orfeón Donostiarra.