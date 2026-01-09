Euskadiko Orkestra ofrecerá cuatro conciertos la semana que viene con la soprano estadounidense Rachel Willis-Sorensen

SAN SEBASTIÁN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadiko Orkestra ofrecerá cuatro conciertos la próxima semana, en las tres capitales vascas y Pamplona, junto a la soprano estadoundense Rachel Willis-Sorensen, que interpretará los 'Cuatro últimos Lieder' de Richard Strauss.

El quinto programa de la Temporada Sinfónica 2025/26 de Euskadiko Orkestra, 'Arriaga/ Strauss', ofrecerá conciertos el lunes, 12 de enero, en el Auditorio Kursaal de San Sebastián; el martes, 13 de enero, en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria; el miércoles, 14 de enero, en el Auditorio Baluarte de Pamplona; el jueves, 15 de enero, de nuevo en el Auditorio Kursaal; y el viernes, 16 de enero, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 19.30 horas.

Willis-Sorensen debutó en el Estado español en 2020, en el Liceu de Barcelona, a las órdenes de Gustavo Dudamel, tras sustituir repentinamente a la rusa Anna Netrebko por enfermedad.

Los conciertos con la Euskadiko Orkestra supondrán su debut como solista en el conjunto de las orquestas del territorio. La soprano estadounidense interpretará los 'Cuatro últimos Lieder' de Richard Strauss.

Será un programa que, además, rinde homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga en el 200 aniversario de su fallecimiento. La orquesta tocará la obertura de la ópera 'Los esclavos felices' del compositor vasco para abrir estos conciertos.

En la segunda mitad del programa, la orquesta abordará la 'Sinfonía nº4' de Johannes Brahms, en un programa dirigido por el flautista y director Jaime Martín. Están a la venta las entradas para todos los conciertos salvo el de Vitoria en la web de la orquesta, así como en las taquillas y webs de los auditorios, a partir de 10 euros.