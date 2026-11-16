Euskal Museoa Bilbao amplía la programación de Musika Bizi con dos actuaciones en diciembre y enero

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskal Museoa Bilbao ampliará la programación de su ciclo musical Musika Bizi con dos nuevas actuaciones programadas para los próximos 3 de diciembre y 28 de enero. Se trata de propuestas que acercarán al público propuestas de música tradicional y coral en el Claustro del museo.

Según ha informado Euskal Museoa, la primera cita tendrá lugar el 3 de diciembre, a las 19.30 horas, con 'Urratsak', un concierto protagonizado por la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao, que contará con la colaboración del alumnado de txistu del Conservatorio Superior de Música de Navarra y de Oinkari Dantza Taldea. La propuesta combina música y danza tradicional en una actuación que reúne a músicos y bailarines en el espacio patrimonial del museo.

El segundo concierto tendrá lugar el 28 de enero, también a las 19.30 horas, con la actuación de Coral Ondarreta Abesbatza, que ofrecerá un concierto de música coral en el Claustro de Euskal Museoa Bilbao.

Ambos conciertos tendrán lugar en el Claustro del museo y las entradas tendrán un precio de tres euros. Podrán adquirirse a través de la página web de Euskal Museoa y en la propia taquilla del museo.