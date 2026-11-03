Euskalduna Bilbao alcanza el número uno mundial en el ranking Eventex Top 100 Venues 2026

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BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskalduna Bilbao se sitúa en lo más alto del panorama internacional tras alcanzar el primer puesto mundial en el Eventex Top 100 Venues 2026, una clasificación que reconoce a los espacios que acogen los eventos y experiencias más destacados del sector, según han informado desde el centro de convenciones y espectáculos.

Con 1.798 puntos, el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao encabeza este ranking elaborado a partir de los resultados de tres ediciones consecutivas de los Global Eventex Awards, uno de los principales reconocimientos internacionales de la industria de los eventos y el marketing experiencial.

La clasificación se basa en 3.851 candidaturas procedentes de 79 países y sitúa a Euskalduna Bilbao por delante de algunos de los centros de congresos y convenciones más reconocidos del mundo, como el Queen Elizabeth II Centre de Londres (3º), el Abu Dhabi National Exhibition Centre (4º), el Century City Conference Centre de Ciudad del Cabo (6º) o el Qatar National Convention Centre (9º).

La clasificación incluye también otros grandes referentes internacionales, como la Feria Internacional de Lisboa (18º), el Palais des congrès de Montréal (32º), ExCeL London (47º), el International Convention Centre Sydney (49º) o el Las Vegas Convention Center (63º).

En el ámbito estatal, Fira de Barcelona e IFEMA Madrid figuran igualmente entre los cien primeros puestos, en las posiciones 45 y 68, respectivamente.

Según han destacado desde el Euskaklduna, el liderazgo en el Eventex Top 100 Venues 2026 supone "un nuevo respaldo al posicionamiento internacional de Euskalduna Bilbao como espacio de referencia para la celebración de congresos, convenciones, encuentros profesionales y grandes acontecimientos culturales".

El resultado, han añadido, "pone en valor una trayectoria basada en la excelencia operativa, la versatilidad de sus instalaciones, la capacidad técnica y la calidad de la experiencia que ofrece tanto a organizadores como a participantes y público".

Este reconocimiento se suma al Platinum Award obtenido en los Global Eventex Awards 2026 en la categoría Music Venue, en la que Euskalduna Bilbao alcanzó una puntuación de 96 sobre 100 y fue el único recinto distinguido con el máximo galardón de su categoría.

Asimismo, según sus responsables, "refuerza una trayectoria de reconocimiento internacional que tuvo uno de sus principales hitos en 2003", cuando Euskalduna Bilbao fue distinguido por la Asociación Internacional de Palacios de Congresos (AIPC) como Mejor Centro de Congresos del Mundo.

Más de dos décadas después, el Palacio "continúa consolidando su proyección internacional, reforzada este mismo año con la organización de la AIPC Annual Conference 2026, que reunió en Bilbao a más de 170 profesionales y responsables de centros de congresos de 35 países", han resaltado.

Para el director general de Euskalduna Bilbao, Iñigo Iturrate, "alcanzar el primer puesto mundial en una clasificación de estas características es un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando durante todos estos años".

"Es un logro colectivo, que no sería posible sin la profesionalidad, el esfuerzo y el compromiso de todas las personas que forman parte de Euskalduna, de las empresas y profesionales que colaboran con nosotros y de los organizadores que confían en nuestras instalaciones", ha concluido.