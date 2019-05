Euskaltel denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos a una productora de cine por usar datos de clientes

Publicado 23/05/2019 15:02:45 CET

Dice que entregó al Juzgado datos de la IPS desde donde se descargó una película y la productora reclama por ello a los clientes 150 euros

El operador de Telecomunicaciones Euskaltel ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la productora cinematográfica Venice PI, LLC, por posible vulneración de la normativa de protección de datos, a raíz de la utilización que ha hecho de datos de sus clientes.

El operador ha explicado que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, a instancias de Venice PI, LLC, obligó a Euskaltel a poner a su disposición los datos de los titulares de las IPs que compartieron mediante P2P la película "Once Upon a Time in Venice".

Según ha señalado, a pesar de su "negativa reiterada" a entregar los datos de las IPs desde las que se compartió por internet el contenido de la película, el Juzgado dictó auto desestimando las alegaciones de oposición de Euskaltel y obligando al operador a aportar al Juzgado la información requerida.

Por lo tanto, el Juzgado obligó a Euskaltel a aportarle los datos de los clientes afectados, sin posibilidad de recurso, y se entregaron a la productora.

El operador ha afirmado que, en ningún momento, identifica a los titulares de dichas direcciones IP como autores de infracción alguna ni realiza valoración alguna sobre la licitud o ilicitud de las actuaciones realizadas por los usuarios.

Euskaltel ha manifestado que la productora Venice, una vez con los datos personales de los clientes, se dedicó a remitir una carta en las que les reclamaba una cantidad de dinero a las personas "cuyos datos ha conseguido en el procedimiento de diligencias preliminares".

En concreto, ha indicado que, en las últimas semanas, clientes de Euskaltel han recibido en sus direcciones particulares de correo electrónico una carta remitida por la productora de cine Venice PI, LLC a través de su abogado, en la que reclaman a los clientes el pago de 150 euros "que deberá ser abonado en el plazo de 5 días si quiere evitar la iniciación de la vía judicial" a la que la productora acudiría "en defensa de su derecho".

Euskaltel añade que el despacho de abogados señala en su misiva que con el pago mediante transferencia de esta cantidad, la productora "paralizaría en plazo las acciones legales y daría por resarcido del menoscabo irrogado". En las citadas cartas se incluye el número de la cuenta corriente a la que los usuarios afectados deberían hacer el pago, cuenta a nombre de Alfa Guardian S.L. que, según cita el escrito, representa los intereses de Venice PI, LLC, en España.

"Por tanto, los datos personales conseguidos en las diligencias preliminares se han utilizado para finalidades distintas de las específicamente previstas en la normativa, produciéndose una vulneración de la normativa de protección de datos", ha añadido.

Euskaltel entiende que esta utilización de los datos de sus clientes puede suponer una "infracción" de la normativa de protección de datos por parte de la productora, por lo que el pasado 20 de mayo denunció los hechos ante la AEPD.

Adicionalmente, en la denuncia ante la AEPD, Euskaltel recuerda que, cuando se facilitan los datos en cumplimiento del auto de diligencias preliminares, la productora no es libre para decidir qué hacer con esos datos, "circunstancia que parece que se incumple y que puede constituir infracción de la normativa de protección de datos". Finalmente, Euskaltel recalca que su objetivo es "seguir trabajando para velar por los derechos" de sus clientes.