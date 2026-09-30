Euskaltzaindia usará contenidos de la revista 'Aizu!', de AEK, para enriquecer el 'Corpus de Referencia del Euskera'

Lurdes Etxezarreta y Andrés Urrutia firman el convenio de colaboración entre AEK y Euskaltzaindia. - EUSKALTZAINDIA

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca, utilizará los contenidos de la revista 'Aizu!', editada por AEK (Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización) para enriquecer el 'Corpus de Referencia del Euskera', según se recoge en el convenio de colaboración firmado este miércoles por Lurdes Etxezarreta, representando a AEK, y el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia.

El convenio, que tendrá una duración de cinco años, permitirá a Euskaltzaindia utilizar todo el material de AEK para indexarlo dentro del 'Corpus de Referencia del Euskera', hacer análisis estadístico y realizar tratamiento lexicográfico.

Además, AEK podría ceder otros materiales (entre otros, materiales didácticos en formatos diversos) para que la Academia los sume a su corpus.

Por su parte, Euskaltzaindia utilizará todo este material para su indexación dentro del 'Corpus de Referencia del Euskera', para hacer análisis estadístico y para realizar tratamiento lexicográfico, bajo la estricta dirección científica del mismo.

CURSOS Y SEMINARIO

Asimismo, durante el curso 2026-2027 se organizarán dos sesiones de formación on-line para aprovechar las herramientas lingüísticas que aparecen en la página web de Euskaltzaindia.

Además, se planificará un seminario de trabajo para profesores de AEK, en el que se abordarán las distintas dudas lingüísticas que preocupan al profesorado. Este seminario tomará como eje central el manual de euskera batua.

Asimismo, con motivo de la publicación por parte de Euskaltzaindia de las últimas normas en torno a la ortotipografía del euskera, la Academia reservará un número limitado de plazas para los profesores de AEK que quieran participar en los cursos de formación que organiza la misma. Por último, durante el curso 2026-27 se organizarán dos cursos en los que se abordará la oralidad del euskera.

CORPUS

El 'Corpus de Referencia del Euskera' es un corpus sincrónico que recoge los diferentes tipos de expresión y uso del euskera. Este corpus se configura para ser "lo más equilibrado posible desde el punto de vista de los territorios, autores, orígenes y ámbitos de uso", según ha precisado la Academia.

Euskaltzaindia lo utiliza, entre otras cosas, para analizar la evolución de la producción normativa lingüística, detectar nuevas necesidades y enriquecer el Diccionario de Euskaltzaindia.

Asimismo, su objetivo es enriquecer las bases de datos que recogen los contenidos orales y escritos de Euskaltzaindia. Las bases de datos de Euskaltzaindia incluyen tanto contenidos orales como escritos creados en euskera por diferentes medios, editoriales e instituciones, que constituyen la base del corpus.