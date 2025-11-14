Euskotren instalará un modelo propio de suelo podotáctil en todos los tranvías para usuarios con baja visión

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ha diseñado un modelo propio de suelo podotáctil que se instalará en todos los tranvías para facilitar el viaje a las personas con baja visión. El prototipo, en cuya creación han participado activamente las asociaciones de personas con discapacidad visual, se está probando ya en Bilbao y Vitoria-Gasteiz y se extenderá en los próximos meses a las 26 unidades de tranvía de las dos capitales vascas.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Paéz y el director general de Euskotren, Javier Seoane, junto con representantes de organizaciones de personas con baja visión -ONCE e Itxaropena- que han colaborado con la sociedad pública para testar la medida, han viajado este viernes en uno de los tranvías que ya dispone de este pavimento específico y sobre el que se han estado realizando las diferentes pruebas para finalmente diseñar el prototipo que se extenderá por toda la flota.

La creación del prototipo y su instalación en los 26 tranvías (16 en Vitoria-Gasteiz y 10 en Bilbao) tiene un presupuesto aproximado de 100.000 euros. Asimismo, todas las nuevas unidades incorporarán de fábrica este sistema.

El suelo podotáctil tiene como objetivo facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual, guiándolas hacia la zona de asientos reservados y ayudándolas a identificar los posibles obstáculos dentro de la unidad. Su implantación favorece una mayor autonomía y seguridad a las personas con baja visión, que ya cuentan con suelo podotáctil en el 100% de las paradas del tranvía construidas por Euskal Trenbide Sarea.

Más allá de su función práctica, este proyecto "permite dar mayor visibilidad a los espacios reservados dentro de las unidades y, de esta manera, actúa como una herramienta de sensibilización, promoviendo actitudes más respetuosas y cívicas entre todas las personas viajeras", ha destacado la consejera.

El pavimento elegido ha sido específicamente diseñado para el servicio tranviario de Euskotren y en el proceso de creación han participado las asociaciones ONCE e Itxaropena, ya que, según ha apuntado García Chueca, "son ellas las que mejor conocen los obstáculos con los que algunas personas se encuentran a la hora de acceder al transporte público".

En octubre se les presentó una primera propuesta que ya ha sido mejorada con aportaciones realizadas, ha explicado la consejera, que ha asegurado que "los estándares de accesibilidad en el tranvía son muy elevados, con todas sus paradas accesibles para personas con movilidad reducida". "Pero no podemos quedarnos ahí, porque hay tantas realidades como personas usuarias y queremos utilizar todos los equipamientos que estén a nuestro alcance para que nada les impida utilizar el transporte público de Euskotren", ha afirmado García Chueca.

Aunque toda la flota cuenta con tecnologías avanzadas para facilitar los viajes de las personas con necesidades diversas, Euskotren sigue dando pasos hacia la accesibilidad universal, ha señalado la consejera, para explicar que las diferentes actuaciones de mejora, entre las que se encuentra el suelo podotáctil, están incluidas dentro del Plan Estratégico para la Mejora de la Accesibilidad en Euskotren 2024-2030, cuyo objetivo prioritario es "garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para disfrutar de un transporte público adaptado e inclusivo".

La puesta en marcha de estas modificaciones nace de un proceso de participación ciudadana y de escucha activa que desarrolló Euskotren en 2024 para conocer de cerca las necesidades de las personas con diversidad funcional.

Para ello se contó con la estrecha colaboración de ocho asociaciones (Fekoor, Eginaren Eginez, Elkartu, Fevas, Itxaropena, ONCE, Euskal Gorrak y Zuzenak) que aportaron su diagnóstico, las dificultades a las que se enfrentan en el día a día y las posibles áreas de mejora.

OTRAS MEDIDAS

Además del suelo podotáctil hay otras medidas incluidas en el Plan Estratégico para la Accesibilidad Universal que se han ido ya poniendo en marcha como la eliminación de los asientos abatibles. Así, con el objetivo de generar un espacio más diáfano que facilite las maniobras de las personas con movilidad reducida se han eliminado ya los asientos abatibles en todos los convoyes de Euskotren y también se han sustituido las mamparas para dejar más paso libre de obstáculos.

Además, se va a licitar próximamente el cambio de los pictogramas exteriores e interiores para que sean de mayor tamaño y diferente color, y diferenciarse así mejor. Se utilizarán el azul y el naranja.

Por otro lado, en el interior de las unidades se identificarán mejor las zonas de uso preferente destinadas a los colectivos con movilidad reducida (incluido el orden de prioridad). Para ello la tapicería de los asientos reservados será naranja, al igual que en los trenes, para que sean fácilmente reconocibles. El proceso de cambio de tapicería ya se ha iniciado y se irá extendiendo a todas las unidades. También está previsto identificar en el suelo los espacios destinados a sillas de ruedas y carritos de bebé.

Asimismo, para la adecuación de las máquinas expendedoras de las paradas a las necesidades diversas se han incorporado a las máquinas nuevas terminales de pago con crédito, el sistema contactless y botoneras más accesibles. Dentro del proceso colaborativo con las asociaciones se está trabajando en un prototipo propio para las próximas máquinas expendedoras.

Euskotren ha formado ya a su plantilla con un curso específico sobre accesibilidad y sensibilización en esta materia y, junto a diferentes colectivos, se está trabajando para que la publicidad exterior de los tranvías sea compatible con las necesidades de las personas con diversidad funcional. En ese sentido, está en marcha un proceso de colaboración para encontrar e incorporar las soluciones técnicas más satisfactorias.