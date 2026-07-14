Euskotren modificará por obras el servicio del tranvía de Bilbao entre Atxuri y Bolueta del 18 de julio al 2 de agosto

Archivo - Tranvía de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskotren modificará el servicio del tranvía de Bilbao desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto (inclusive) debido a la ejecución de unas obras de Euskal Trenbide Sarea en el túnel de Miraflores.

Durante este periodo, se mantendrá la frecuencia de 15 minutos en el tramo Atxuri - La Casilla y pasará a ser de 30 minutos entre Atxuri y Bolueta, el tramo directamente afectado por los trabajos.

Según ha recordado Euskotren, las personas usuarias tienen a su disposición el teléfono de información 944333333, la página web www.euskotren.eus y la APP oficial de Euskotren.