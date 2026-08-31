Euskotren ofrecerá el jueves un servicio especial para el partido entre Real Sociedad y el Celta de Vigo

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SAN SEBASTIÁN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Euskotren del Gobierno Vasco ofrecerá el jueves un servicio especial de trenes el para el partido entre la Real Sociedad y el RC Celta de Vigo que se disputará en el estadio de Anoeta.

En un comunicado, Euskotren ha informado de que reforzará su servicio de ferrocarril para facilitar los desplazamientos por este encuentro que se celebrará el jueves, 3 de septiembre, en Anoeta a partir de las 21.00 horas.

Para la vuelta del partido, Euskotren ofrecerá trenes especiales hacia Hendaia, Pasaia, Lasarte/Oria y Zumaia. Las personas usuarias que necesiten ampliar esta información tienen a su disposición el teléfono de Euskotren 944 333 333.

También pueden informarse en las estaciones servidas por personal de Euskotren, así como en la APP oficial y en el buscador de horarios de la página web 'www.euskotren.eus'.