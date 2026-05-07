Euskotren ofrecerá servicio especial en la Línea 3 de Metro para el concierto del domingo de la Oreja de Van Gogh

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BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes en la Línea 3 de Metro el próximo domingo con el objetivo de facilitar los desplazamientos de vuelta a las personas asistentes al concierto de la Oreja de Van Gogh.

Según ha informado en un comunicado, el horario habitual de trenes en L3 se ampliará, complementando el servicio establecido por Metro Bilbao en las líneas 1 y 2, gracias a la correspondencia existente en la estación de Casco Viejo/Zazpikaleak.

Para los desplazamientos de regreso tras la finalización del concierto, se ofrecerán varias circulaciones adicionales entre las estaciones de Matiko/Bilbao y Kukullaga/Etxebarri, en ambos sentidos.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web www.euskotren.eus. Para más información, las personas usuarias pueden acudir a las estaciones servidas por personal de Euskotren o llamar al número de teléfono 944 333 333.