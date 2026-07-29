Euskotren ofrecerá servicio especial del tranvía por las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskotren reforzará su servicio de tranvías en Vitoria-Gasteiz del 4 al 9 de agosto para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía durante las fiestas de La Blanca, con circulaciones especiales tanto durante el día como por la noche, aunque debido a la celebración de los actos festivos, también habrá cortes del servicio en algunos tramos y horarios concretos.

En este sentido y debido al inicio de fiestas con la Bajada de Celedón del 4 de agosto, Euskotren ha informado que se suprimirá la circulación del tranvía en el tramo Sancho el Sabio-Angulema tanto de día como de noche. Este corte se mantendrá hasta el inicio del servicio matinal del día 5 de agosto.

Asimismo, se reforzará el servicio a partir de las 16.00 y hasta las 23.00 horas, aproximadamente. En los ramales de Abetxuko e Ibaiondo se circulará cada diez minutos, mientras que en los de Salburua y Unibertsitatea la frecuencia será de doce.

El 5 de agosto se interrumpirá el servicio a partir de las 12.00 horas y hasta el día siguiente (6.15 horas) en el tramo Parlamento-Angulema. El servicio tranviario se reforzará entre las 12.00 y las 14.00 horas. En los ramales de Abetxuko e Ibaiondo se circulará cada diez minutos, mientras que en los de Salburua y Unibertsitatea la frecuencia será de doce.

Por otro lado, los días 6, 7, 8 y 9 se suprimirá el servicio entre Angulema y Parlamento a partir de las 13.00 horas y hasta el día siguiente (6.15 horas). En el caso del día 9 de agosto, a partir de las 23.30 horas, el corte del servicio se producirá entre las paradas de Angulema y Sancho El Sabio.

Además, todas las noches, del 4 al 9 de agosto, se ofrecerá servicio nocturno cada 30 minutos en todos los ramales. En el caso del servicio de la noche del 9 al 10 de agosto, desde las 23.30 horas el corte del servicio se producirá entre las paradas de Angulema y Sancho El Sabio hasta la finalización del servicio que, en esta última noche de fiestas, se producirá a las 4.30 horas de la madrugada del día 10.