Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes este domingo para el partido entre Real Sociedad y el Barça en Anoeta

SAN SEBASTIÁN 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes este domingo, 18 de enero, para el partido Real Sociedad - F.C Barcelona que se disputará en el estadio de Anoeta de San Sebastián.

Euskotren ha informado de que reforzará su servicio de ferrocarril para facilitar los desplazamientos de ida y vuelta al partido de fútbol Real Sociedad - F.C. Barcelona que se celebrará en Anoeta el domingo a partir de las 21.00 horas.

Para la vuelta, Euskotren ofrecerá trenes desde Anoeta hacia Hendaia, Altza, Lasarte/Oria y Zumaia. Las personas usuarias que necesiten ampliar esta información tienen a su disposición el teléfono de Euskotren 944 333 333.

También pueden informarse en las estaciones servidas por personal de Euskotren, así como en la APP oficial y en el buscador de horarios de la página web 'www.euskotren.eus'.