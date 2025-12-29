Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes el viernes por el partido Eibar-Mirandés

Archivo - Tren de Euskotren - ETS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes con motivo del partido de fútbol entre la S.D. Eibar y el CD Mirandés que se celebrará este próximo viernes, 2 de enero, a partir de las 20.30 horas, en el estadio de Ipurua de la localidad guipuzcoana.

Según ha informado en un comunicado, Euskotren reforzará su servicio después del partido, mientras que antes del mismo las necesidades de desplazamiento se cubrirán con trenes regulares.

Tras el encuentro saldrán dos trenes especiales desde la estación de Ardantza, en Eibar, uno de ellos a las 22.50 horas con destino Durango y el otro a la misma hora hasta Elgoibar.

El objetivo de este servicio especial es garantizar una opción de transporte público para asistir al partido de fútbol, tal como han destacado desde la sociedad pública.