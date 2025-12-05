Euskotren reforzará el servicio de la línea 3 de Metro Bilbao por el partido entre Athletic Club y PSG

BILBAO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskotren reforzará el próximo miércoles, día 10, el servicio de la línea 3 de Metro Bilbao para dar cobertura al partido en San Mamés entre el Athletic Club y el PSG, que se jugará a partir de las 21.00 horas.

Según ha informado la entidad en un comunicado, para los desplazamientos de vuelta tras la finalización del encuentro se ampliará el horario habitual de días laborables en la línea 3, complementando el servicio establecido por Metro Bilbao en las líneas 1 y 2, gracias a la correspondencia existente en la estación del Casco Viejo.

Las personas usuarias tienen a su disposición el teléfono de información 944 333 333, la página web www.euskotren.eus y la APP oficial para informarse de todos los cambios.