Evacuados 20 niños gazatíes enfermos junto a sus familiares en diferentes hospitales, entre ellos de Euskadi y Navarra

Un niño en territorio de Gaza - Belal Osama / Zuma Press / Europa Press / Contacto

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha evacuado a 20 niños gazatíes enfermos, junto a sus familiares, para que sean atendidos en hospitales de Euskadi, Navarra, Madrid, Asturias, Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha y Murcia, teniendo en cuenta las patologías que padecen, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha explicado en un comunicado, un total de 101 personas han llegado este martes por la mañana a la base área de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en un vuelo desde Jordania. La operación se ha desarrollado tras la declaración de emergencia aprobada por la Secretaría de Estado de Migraciones, lo que permitirá a estas personas permanecer en acogida a través de un programa especial, creado específicamente para este colectivo, que se prolongará a lo largo de tres meses.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha asegurado que España "es un ejemplo en materia de protección internacional y seguirá trabajando para ofreciendo una vía segura hacia la atención médica que estas personas que sufren una situación de emergencia necesitan con urgencia".

El programa estará gestionado por la ONG Accem, que les proporcionará un acompañamiento integral, y una vez transcurridos los tres meses, menores y acompañantes pasarán a formar parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional.

Los menores serán tratados en diferentes hospitales de las comunidades autónomas del País Vasco, Navarra, Madrid, Asturias, Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha y Murcia, teniendo en cuenta, en todo momento, las patologías que padecen.

En la operación de evacuación participan el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, además de personal de la Embajada de España en Jordania, Organización Mundial de la Salud (OMS) y la organización Médicos sin Fronteras.

UN TOTAL DE 143 MENORES GAZATÍES EN DOS AÑOS

Desde julio de 2024 se han realizado cinco operaciones de evacuación desde la Franja de Gaza para atender en el Estado español a pacientes menores de edad junto a sus familiares o acompañantes. Un total de 236 personas, entre ellos 143 menores, llegaron para ser atendidos en diferentes hospitales.

Actualmente, estas personas permanecen en el Sistema de Acogida y Protección Internacional, en plazas de acogida repartidas por todo el territorio.

La primera evacuación se produjo en julio de 2024, cuando un avión militar español trasladó desde El Cairo a Torrejón a 43 personas, incluyendo 16 pacientes y 27 acompañantes pertenecientes a 12 unidades familiares. El grupo, formado por 13 adultos y 30 menores, se distribuyó posteriormente hacia Asturias, País Vasco, Navarra, Madrid y Toledo.

En la segunda evacuación de diciembre de 2024, ocho personas, entre ellas dos pacientes y dos acompañantes fueron evacuadas desde Gaza hacia Israel y transportadas a Madrid-Barajas en un avión gestionado por el ejército rumano. Su destino final fue la ciudad de Madrid.

En abril de 2025 hubo una tercera evacuación y un avión eslovaco trasladó desde El Cairo a Zaragoza a 36 personas, de las cuales 13 eran pacientes oncológicos y 23 acompañantes. Los evacuados fueron posteriormente enviados a Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña.

En la cuarta actuación de julio de 2025, se evacuaron desde Amman a Zaragoza a 57 personas, entre ellas 14 pacientes (13 menores y una adulta) y 44 acompañantes. Los destinos finales incluyeron Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña.

La quinta evacuación fue en octubre 2025 y se desarrolló de Jordania a Madrid con 92 personas (19 pacientes y 73 acompañantes) de los cuales 36 eran adultos y 56 menores. Estas personas se trataron en Cataluña, Castilla La Mancha, Murcia, Asturias, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Aragon y Navarra.

Por otro lado, el pasado 4 de noviembre de 2025, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional aprobó una instrucción en virtud de la cual se creaba un programa especial para las evacuaciones desde la Franja de Gaza y se informaba a las entidades autorizadas que trabajan en el sistema que las personas llegadas a España a través de estas evacuaciones podrían permanecer en el sistema de acogida hasta 24 meses, ampliando de este modo el periodo de estancia.