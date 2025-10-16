Expertos alertan en Bilbao del riesgo de una futura pandemia de gripe y destacan la importancia de la vacunación

Archivo - Una persona se vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba de Bilbao - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una docena de expertos han alertado, durante un encuentro en Bilbao, sobre el riesgo de una futura pandemia de gripe y han insistido en el "papel clave" de la vacunación. Según los ponentes, la vacuna antigripal reduce un 40% los ingresos en UCI y puede prevenir ictus y complicaciones cardiovasculares.

Durante la jornada 'La gripe: una posible futura pandemia', celebrada este pasado miércoles por la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao en el Colegio de Médicos de Bizkaia, los ponentes incidieron en las recomendaciones y beneficios de la vacuna de la gripe, así como "su papel en la prevención de complicaciones graves".

La sesión, estuvo dirigida a profesionales sanitarios y estudiantes. La primera mesa abordó la vigilancia sistemática de la infección respiratoria aguda y las estrategias de vacunación, mientras el segundo debate analizó aspectos clínicos de la prevención y vacunación infantil. La tercera mesa se centró en los beneficios de la vacunación antigripal en la prevención de complicaciones graves.