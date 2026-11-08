Expertos de más de 80 países participarán la próxima semana en la 19ª Conferencia Europea de Salud Pública en Bilbao

Archivo - Una enfermera en un hospital de Bizkaia - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.800 profesionales de más de 80 países participarán, del 10 al 13 de noviembre, en la 19ª Conferencia Europea de Salud Pública (EPH Conference 2026), que tendrá lugar en Bilbao y abordará temas como la salud urbana, las desigualdades en salud y el cambio climático.

La conferencia está organizada por la EPH Conference Foundation, con la European Public Health Association (EUPHA), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF) como coorganizadores, con el apoyo del Basque Centre for Climate Change Research (BC3).

Según han explicado sus organizadores, cerca de 2.800 profesionales de más de 80 países se reunirán en el Euskalduna en la EPH Conference, el mayor foro europeo en este ámbito, con el lema 'Sinergias urbanas y globales: dando forma al futuro de la salud pública mediante la resiliencia climática, la equidad y la innovación'.

El congreso abordará, en su 19ª edición, retos que "trascienden las fronteras nacionales y que, por tanto, no pueden afrontarse de manera aislada, sino desde una visión global y mediante respuestas coordinadas", como el cambio climático, las desigualdades en salud y la transformación de las ciudades.

Para el Comité Organizador de la EPH Conference 2026, la celebración de esta cita en Bilbao es "una oportunidad para reforzar la dimensión internacional" de nuestra la salud pública vasca.

El programa científico del congreso aborda "los grandes retos" de la salud pública a nivel global y se articulará en torno a las ceremonias de apertura y clausura, cinco sesiones plenarias y 16 áreas temáticas, con más de 2.200 presentaciones en distintos formatos.

A lo largo de cuatro días, investigadores, profesionales y responsables públicos debatirán sobre "cómo los entornos en los que vivimos, las desigualdades sociales y territoriales, la crisis de la vivienda y el cambio climático condicionan la salud de la población, así como sobre las respuestas necesarias para hacer frente a estos desafíos", han explicado sus organizadores.

"INFLUENCIA DEL ENTORNO URBANO"

Entre los temas que se tratarán, se encuentra la influencia del entorno urbano y del barrio en la salud de las personas. "Las ciudades tienen un efecto sobre la salud de millones de personas y este impacto va en aumento. Dos tercios del planeta viviremos pronto en ciudades y el 80% de la población europea vivimos ya en grandes urbes", han destacado.

Además, han advertido de que "la salud no se distribuye por igual" y "cada vez hay mayores niveles de desigualdad", una realidad de la que se debe "ser muy conscientes para proteger y promover la salud de millones de personas".

La vivienda, la gentrificación y la despoblación rural tendrán también un espacio destacado en el congreso a través de una de las mesas plenarias en la que se debatirá sobre equidad en entornos urbanos y rurales. En ella, participarán Clare Bambra, catedrática de Salud Pública de la Universidad de Newcastle, y Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad.

Otro de los grandes ejes del congreso será la crisis climática. El profesor Enrico Giovannini, comisionado de la Comisión Paneuropea sobre el Clima y la Salud (PECCH) y exministro de Infraestructuras Sostenibles y Movilidad de Italia, participará en la mesa plenaria sobre sus consecuencias para la salud.

"CALOR EXTREMO"

Otra sesión examinará cómo preparar los sistemas sanitarios frente al calor extremo y otros fenómenos climáticos, mientras reducen su impacto ambiental, con la participación de Cathryn Tonne, investigadora en ISGlobal y del Lancet Countdown en Europa, una red de investigación que analiza el impacto del cambio climático en la salud.

Las ciudades como motor de cambio centrarán la plenaria de la Oficina Regional de la OMS para Europa, con Manuel Franco e Ilona Kickbusch, fundadora del Centro de Salud Global del Geneva Graduate Institute. Una quinta mesa se centrará en la relación entre arquitectura, espacios cotidianos y bienestar físico y mental, con John Zeisel, presidente del Hearthstone Institute.

Junto a estos grandes ejes, el programa abordará también temas actuales como las enfermedades infecciosas, la salud mental, la salud de las personas migrantes y refugiadas y las aplicaciones de la inteligencia artificial en salud pública.

ENCUENTROS ABIERTOS A LA CIUDADANÍA

Además, se pretende acercar el debate a la sociedad a través de cuatro mesas abiertas al público fuera del Euskalduna en las que se abordarán temas como la salud y migraciones, el cambio climático, las resistencias antimicrobianas o la prescripción social.

Los encuentros, organizados por SESPAS, BC3, BIOEF y el Ayuntamiento de Bilbao, permitirán dialogar a los vecinos, los decisores locales, el tercer sector y los científicos de la EPH Conference sobre problemas que afectan a su vida cotidiana.

En concreto, habrá un encuentro sobre 'Migración y salud en nuestras ciudades' el día 9 en Bilborock, 'Proteger la salud desde el municipio: una respuesta compartida' el día 10 en Itsasmuseum, 'Prescripción social y bienestar comunitario' también el día 10 en el Centro Municipal de Basurto, y 'Resistencias antimicrobianas y antibioterapia en un contexto de cambio climático' el día 13 en el Edificio Ensanche.