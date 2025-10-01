La exposición de arte urbano 'Mexicráneos' recala desde este miércoles hasta el 2 de noviembre en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición de arte urbano 'Mexicráneos' recala desde este miércoles hasta el 2 de noviembre, con 12 coloridos cráneos gigantes, en la plaza Ramón Labayen de San Sebastián.

El alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha inaugurado la muestra junto al director de comunicación de la empresa del sector funerario Grupo Albia, Carlos Gallego, el jefe de operaciones de Albia, Alberto Blanco, el director de zona Norte de esta empresa, José Antonio Lauroba, y Beatriz Alda, directora del crematorio Rekalde Berri.

Impulsada por Grupo Albia, con la colaboración de Donostia Kultura y la Semana de Cine Fantástico y de Terror de la capital guipuzcoana, esta muestra itinerante llega por primera vez a Euskadi con 12 de sus cráneos gigantes.

Inspirada en el Día de Muertos, fiesta tradicional mexicana reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Mexicráneos ofrece una visión artística de la cultura funeraria a través de sus esculturas monumentales.

Colores vibrantes y composiciones innovadoras reinterpretan las tradicionales calaveras mexicanas, creando un recorrido visual que transforma el espacio urbano "en un homenaje a la vida y a quienes nos precedieron", según sus promotores.